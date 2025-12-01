EN
Общество

Оксфордский словарь назвал слово года

2 минуты чтения 12:05 | Обновлено: 12:06

Оксфордский словарь на основе трехдневного голосования более чем 30 тысяч человек объявил словом года словосочетание rage bait, которое дословно переводится как «приманка для ярости». Об этом сообщается на сайте издательства Oxford University Press.

Словарь дал определение rage bait как «онлайн-контент, предназначенный для того, чтобы вызвать гнев или возмущение, будучи раздражающим, провокационным или оскорбительным, обычно публикуемый с целью увеличения трафика или привлечения на определенную веб-страницу или учетную запись в социальных сетях».

По данным словаря, за последний год люди стали использовать словосочетание rage bait в три раза чаще. Отмечается, что rage bait этимологически близко к слову clickbait. Появление словосочетания rage bait как отдельного термина, по мнению экспертов, говорит о гибкости английского языка.

«Тот факт, что слово rage bait существует и пережило столь резкий всплеск использования, означает, что мы все больше осознаем, в какие манипулятивные приемы мы можем быть втянуты в интернете. Раньше интернет был сосредоточен на привлечении нашего внимания, разжигая любопытство в обмен на клики, но теперь мы наблюдаем резкий переход к его захвату и влиянию на наши эмоции и на то, как мы реагируем, — считает президент Oxford Languages Каспер Гратволь.

Двумя другими претендентами на слово года, по версии Оксфордского словаря, были аura farming (создание впечатляющего, привлекательного и харизматичного публичного образа, который должен демонстрировать уверенность, крутость или таинственность) и biohack (глагол, значение которого заключается в попытке изменить работоспособность, продолжительность жизни или здоровье путем изменения рациона питания или физической нагрузки, а также с помощью лекарств, биодобавок и технических устройств).

