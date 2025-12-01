EN
Ученые выявили новый фактор облысения

2 минуты чтения 19:18 | Обновлено: 19:19

Выпадение волос может спровоцировать жировая болезнь печени (в России более известна как неалкогольная жировая болезнь печени — НАЖБП). К такому выводу пришли иранские ученые, их работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Исследователи проанализировали данные почти восьми тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет. Участников обследовали на наличие НАЖБП и одновременно оценили состояние волос. После учета сопутствующих факторов (образа жизни, питания, воспалительных показателей и инсулинорезистентности) обнаружилось, что люди с признаками жировой болезни печени сталкиваются с выпадением волос значительно чаще.

Речь идет прежде всего об андрогенетической алопеции — это самый частый вид выпадения волос у взрослых, связанный с наследственностью и гормонами. В исследовании риск ее возникновения у людей с НАЖБП оказался выше примерно на треть. У женщин связь была выражена сильнее. Риск выпадения волос у них увеличивался на 62%.

Лучшие страны для иммигрантов
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
Общество12 минут чтения

На результаты заметно влияли также привычки участников. У людей, которые потребляли много углеводов, риск выпадения волос на фоне проблем с печенью вырастал на 45%. У тех, кто мало двигался, на 48%. При этом у участников, принимающих препараты для снижения холестерина, связь между НАЖБП и выпадением волос почти не наблюдалась.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь. Однако они полагают, что метаболические нарушения, характерные для жировой болезни печени, могут влиять и на здоровье волос. Поэтому при раннем или быстро прогрессирующем выпадении волос эксперты советуют врачам обращать внимание на состояние печени, а пациентам — следить за питанием, уровнем физической активности и другими факторами риска.

Горящие новости
