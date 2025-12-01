EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Посол Тайваня позвал политиков на собственный хэви-метал концерт

2 минуты чтения 18:15 | Обновлено: 19:01
Посол Тайваня позвал политиков на собственный хэви-метал концерт

Посол Тайваня в Финляндии Фредди Лим решил привлечь внимание местных политиков к своей стране необычным способом — он разослал им приглашения на концерт собственной хэви-метал группы. Об этом пишет Taipei Times.

Лучшие страны для иммигрантов
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
Общество12 минут чтения

На концерт пришли даже политики, ранее игнорировавшие приглашения на другие мероприятия тайваньских дипломатов, в том числе и на посвященные официальным праздникам Тайваня. «Некоторые даже спрашивали за неделю до мероприятия, можно ли взять с собой больше друзей», — рассказал Лим.

Дипломат считает, что с помощью концерта он налаживает связи «посредством чувств, а не здравого смысла». Политик рассказал, что в дипломатическом представительстве Тайваня внимательно изучали интересы политиков перед тем, как отправить им приглашения.

Лим считает, что основные ценности политики Тайваня (демократия, свобода и права человека) могут казаться серьезными темами, одновременно лишенными эмоциональной привлекательности. Сейчас его страна пробует выстраивать и эмоциональные связи с представителями других государств.

Дипломат выступил на фестивале F:F:F — Formosa : Finland : Fest, который состоялся 27 ноября в Хельсинки. Он был организован при поддержке МИДа и Минкульта Тайваня. В составе группы Лима под названием Chthonic числится также жена дипломата Дорис Йе. Всего же на фестивале выступили по три группы от Тайваня и Финляндии.

Видео: Freddy Lim / X

Taiwan News также сообщает, что Лим и ранее налаживал связи с финскими политиками через тему музыки. Например, после сложных политических переговоров он разговаривал с ними о жанре хэви-метал, а затем получал приглашения в недавно открывшиеся бары и начинал общаться с ними в мессенджерах для обмена новостями о музыке.

Новость о выступлении Лима завирусилась в соцсетях — журналисты считают это свидетельством успешности попытки дипломатии Тайваня заявить о своей стране новым способом.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Nicolas Datiche / AFLO / Reuters

Посмотрите другие материалы

Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01
Повязанные кровью
Криминал
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
17:00 30 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Бывший силовик убил королеву красоты
Криминал
Бывший силовик убил королеву красоты
Он застрелил участницу конкурса «Миссис Бурятия» и еще двоих человек. Но в тюрьму его посадить не получится
00:01 29 ноября
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Интернет и мемы
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине
00:01 28 ноября
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Мир
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
00:01 27 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Назван самый популярный у россиян мультфильм Disney
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Назван самый популярный у россиян мультфильм Disney