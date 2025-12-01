Посол Тайваня позвал политиков на собственный хэви-метал концерт

Посол Тайваня в Финляндии Фредди Лим решил привлечь внимание местных политиков к своей стране необычным способом — он разослал им приглашения на концерт собственной хэви-метал группы. Об этом пишет Taipei Times.

На концерт пришли даже политики, ранее игнорировавшие приглашения на другие мероприятия тайваньских дипломатов, в том числе и на посвященные официальным праздникам Тайваня. «Некоторые даже спрашивали за неделю до мероприятия, можно ли взять с собой больше друзей», — рассказал Лим.

Дипломат считает, что с помощью концерта он налаживает связи «посредством чувств, а не здравого смысла». Политик рассказал, что в дипломатическом представительстве Тайваня внимательно изучали интересы политиков перед тем, как отправить им приглашения.

Лим считает, что основные ценности политики Тайваня (демократия, свобода и права человека) могут казаться серьезными темами, одновременно лишенными эмоциональной привлекательности. Сейчас его страна пробует выстраивать и эмоциональные связи с представителями других государств.

Дипломат выступил на фестивале F:F:F — Formosa : Finland : Fest, который состоялся 27 ноября в Хельсинки. Он был организован при поддержке МИДа и Минкульта Тайваня. В составе группы Лима под названием Chthonic числится также жена дипломата Дорис Йе. Всего же на фестивале выступили по три группы от Тайваня и Финляндии.

Taiwan News также сообщает, что Лим и ранее налаживал связи с финскими политиками через тему музыки. Например, после сложных политических переговоров он разговаривал с ними о жанре хэви-метал, а затем получал приглашения в недавно открывшиеся бары и начинал общаться с ними в мессенджерах для обмена новостями о музыке.

Новость о выступлении Лима завирусилась в соцсетях — журналисты считают это свидетельством успешности попытки дипломатии Тайваня заявить о своей стране новым способом.