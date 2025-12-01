EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Z-блогеры поспорили об идее отрывать конечности трупов российских солдат ради выплат их родным

2 минуты чтения 15:55

Среди авторов российских провоенных телеграм-каналов разгорелась дискуссия после того, как один из них предположил отрывать конечности найденным телам российских солдат, погибших в Украине, чтобы их родные могли получить выплаты за их гибель. Внимание на это обратил автор телеграм-канала «Бери шинель».

По его словам, первым «революционный» механизм опознания тел российских солдат, чьи трупы остаются лежать в зоне боевых действий в Украине, предложил телеграм-канал «Фронт здоровья».

Сначала по мнению автора, надо обнаружить лежащие тела, предположительно, принадлежащие погибшим бойцам российской армии и зафиксировать их координаты. «Далее: сбросом с дронов, ВОГов, организовываем минно-взрывную ампутацию конечности, или просто сажаем дрон на руку павшего брата (лучше на руку, ее проще отчленить взрывом) специально сколхоженное под эти цели СВУ», — написал он.

Я переехал в США, и мне не понравилось
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
Общество12 минут чтения

После того, как у трупа российского бойца удалось успешно оторвать конечность, ее, по мнению автора «Фронта здоровья», нужно подобрать с помощью другого дрона, оборудованного специальным устройством. 

«Судебно-медицинская экспертиза даст однозначный ответ, что конечность отчленена у трупа. Делается анализ ДНК, и семья, мало того что сможет получить компенсацию, они смогут часть тела своего погибшего любимого бойца похоронить со всеми почестями», — поясняет автор поста, добавив, что позже остальные части тела погибшего бойца «мы просто дохороним в его могилу». «Главное что никто не погибнет, доставая это тело с ЛБС», — резюмировал он.

После появления в комментариях под постом возмущенных людей автор канала добавил: «Те, кто пишут мне про этичность. Пойдите на лужок пастись!!!»

Повязанные кровью
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
Криминал29 минут чтения

Тем не менее идея «Фронта здоровья» не нашла понимание не только у собственных подписчиков, но у и соратников по цеху Z-блогерства. Так, ее раскритиковал, в частности, автор телеграм-канала «Солдатская правда», который, как утверждается, сам воюет в Украине на стороне России.

«Своей главной целью, считаю вернуть солдата домой, а не получение финансовой компенсации за его гибель. Через 9 месяцев с момента как солдату поставлен статус без вести пропал, через суд все равно его признают умершим и родные получат положенную компенсацию», — написал он.

Впрочем, среди подписчиков «Солдатской правды» мнения по этому поводу разделились. Так, в запущенном автором канала опросе однозначно против такого метода выступили лишь около половины подписчиков.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01
Повязанные кровью
Криминал
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
17:00 30 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Бывший силовик убил королеву красоты
Криминал
Бывший силовик убил королеву красоты
Он застрелил участницу конкурса «Миссис Бурятия» и еще двоих человек. Но в тюрьму его посадить не получится
00:01 29 ноября
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Интернет и мемы
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине
00:01 28 ноября
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Мир
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
00:01 27 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Назван самый популярный у россиян мультфильм Disney
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Назван самый популярный у россиян мультфильм Disney