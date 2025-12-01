Z-блогеры поспорили об идее отрывать конечности трупов российских солдат ради выплат их родным

Среди авторов российских провоенных телеграм-каналов разгорелась дискуссия после того, как один из них предположил отрывать конечности найденным телам российских солдат, погибших в Украине, чтобы их родные могли получить выплаты за их гибель. Внимание на это обратил автор телеграм-канала «Бери шинель».

По его словам, первым «революционный» механизм опознания тел российских солдат, чьи трупы остаются лежать в зоне боевых действий в Украине, предложил телеграм-канал «Фронт здоровья».

Сначала по мнению автора, надо обнаружить лежащие тела, предположительно, принадлежащие погибшим бойцам российской армии и зафиксировать их координаты. «Далее: сбросом с дронов, ВОГов, организовываем минно-взрывную ампутацию конечности, или просто сажаем дрон на руку павшего брата (лучше на руку, ее проще отчленить взрывом) специально сколхоженное под эти цели СВУ», — написал он.

Я переехал в США, и мне не понравилось Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день Общество 12 минут чтения

После того, как у трупа российского бойца удалось успешно оторвать конечность, ее, по мнению автора «Фронта здоровья», нужно подобрать с помощью другого дрона, оборудованного специальным устройством.

«Судебно-медицинская экспертиза даст однозначный ответ, что конечность отчленена у трупа. Делается анализ ДНК, и семья, мало того что сможет получить компенсацию, они смогут часть тела своего погибшего любимого бойца похоронить со всеми почестями», — поясняет автор поста, добавив, что позже остальные части тела погибшего бойца «мы просто дохороним в его могилу». «Главное что никто не погибнет, доставая это тело с ЛБС», — резюмировал он.

После появления в комментариях под постом возмущенных людей автор канала добавил: «Те, кто пишут мне про этичность. Пойдите на лужок пастись!!!»

Повязанные кровью На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду Криминал 29 минут чтения

Тем не менее идея «Фронта здоровья» не нашла понимание не только у собственных подписчиков, но у и соратников по цеху Z-блогерства. Так, ее раскритиковал, в частности, автор телеграм-канала «Солдатская правда», который, как утверждается, сам воюет в Украине на стороне России.

«Своей главной целью, считаю вернуть солдата домой, а не получение финансовой компенсации за его гибель. Через 9 месяцев с момента как солдату поставлен статус без вести пропал, через суд все равно его признают умершим и родные получат положенную компенсацию», — написал он.

Впрочем, среди подписчиков «Солдатской правды» мнения по этому поводу разделились. Так, в запущенном автором канала опросе однозначно против такого метода выступили лишь около половины подписчиков.