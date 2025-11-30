СМИ: Россия обошла Украину в ее ключевом преимуществе на войне

Россия укрепила позиции в битве беспилотников, лишив Украину одного из ее ключевых преимуществ на поле боя, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, российские войска значительно улучшили использование малых и дешевых дронов, ставших одним из самых смертоносных элементов войны.

На протяжении почти четырех лет войны Украина сохраняла явное преимущество в использовании боевых дронов, активно применяя инновационные тактики и технологии для компенсации численного превосходства России. Но все изменилось этой осенью. Как отмечает The Wall Street Journal, российские войска впервые вышли на лидирующие позиции в противостоянии тактических беспилотников. Сообщается, что на ключевых участках фронта российские дроны значительно превосходят украинские по численности и используют улучшенные тактики.

Если ВСУ не найдут решение для противодействия России, Украина столкнется с серьезными трудностями в удержании позиций в 2026 году, пишет газета. «Разрушены не только линии связи. Исчезает сама идея надежного тыла», — сообщал недавно бывший главком ВСУ, действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Газета отмечает, что Россия постепенно увеличивала использование малых дронов на протяжении всей войны, применяя их для разведки, корректировки артиллерийского огня и ударов по украинским позициям на передовой. Кроме того, она переняла у Украины тактику применения FPV-дронов.

Российским войскам, как сообщается, долгое время было трудно конкурировать с маневренными и растущими силами беспилотников Украины. Но в 2024 году Москва изменила тактику применения беспилотников после того, как украинские войска ворвались в Курскую область.

«Российские военные навыки в нанесении ударов на средней дистанции превзошли украинские. Они блокируют объекты на расстоянии от 40 до 70 километров от линии фронта. Раньше для достижения таких целей требовались пилотируемые самолеты», — рассказал аналитик вашингтонского Института изучения войны Джордж Баррос.

Битва за Покровск, в частности, демонстрирует, как Россия достигла лидерства в области тактических беспилотников. Украинские военные утверждают, что число российских дронов в этом районе теперь в 10 раз превышает количество украинских.

«Наша главная проблема — ресурсы. Их преимущество не в технологиях, а в масштабах», — рассказал глава управления беспилотных систем 2-го корпуса ВСУ с позывным Вольт.

Газета пишет, что Украина намерена увеличить производство собственных оптоволоконных дронов, которые использует новое российское подразделение под названием «Рубикон». Но есть проблема. По словам командира беспилотного полка «Ахиллес» Юрия Федоренко, Россия, в отличие от Украины, получает огромные поставки оптоволоконного кабеля из Китая.