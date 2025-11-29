EN
EN
Общество

Россиянин избил мэра в его кабинете и сломал ему нос

2 минуты чтения 00:29

Житель города Енисейск в Красноярском крае, недовольный работой властей, пришел на прием к мэру и избил его, сообщает Следственный комитет. «Коммерсантъ» пишет, что посетитель сломал чиновнику нос.

По информации регионального управления СК, инцидент произошел сегодня, 28 ноября. В этот день 46-летний местный житель, имя которого не называется, пришел на прием к мэру Енисейска Валерию Никольскому. Во время беседы, как отмечается, посетитель «стал высказывать недовольство деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления». После этого он напал на чиновника и стал его избивать, сообщили следователи.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» (ч. 2 ст. 318 УК). Подозреваемого в нападении задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине
Интернет и мемы6 минут чтения

Сотрудники Следственного комитета сообщили РИА «Новости», что подозреваемый ударил чиновника кулаком по лицу «не менее 10 раз». «Коммерсантъ» также со ссылкой на региональное ведомство сообщает, что посетитель сломал Никольскому нос. Согласно полученной изданием информации, мэру Енисейска диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гематому лица. По данным ТАСС, глава города сейчас находится на стационарном лечении. 

«Мы на связи с Валерием Викторовичем, ему оказана медицинская помощь. Округ окажет всю необходимую поддержку. Дополнительно будут усилены меры безопасности в муниципальных учреждениях», — сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава Енисейского округа Евгений Петренко.

Мэру Валерию Никольскому 61 год. Эту должность он занимает с 2018 года. В прошлом году Никольский был переизбран на новый срок.

