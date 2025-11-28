Российские ученые предупредили о новой пенсионной реформе

Ученые из Лаборатории исследований базового пенсионного дохода Института экономики РАН предсказали, что в ближайшие годы население России будет стареть, а число работающих граждан сократится. Это приведет к необходимости провести новую пенсионную реформу, передает «Коммерсантъ».

Издание ссылается на статью «Старение населения и демографическая нагрузка на российскую пенсионную систему». В ней сказано, что в ближайшие 20 лет «коэффициент демографической нагрузки пожилыми» в России вырастет с 37,1% до 51,2% — это уровень 2018 года, когда в стране объявили о проведении предыдущей пенсионной реформы и повышении пенсионного возраста.

По данным исследователей, уже через 10 лет доля пенсионеров в России от общего числа населения составит четверть, тогда как сейчас пенсионером считается каждый пятый россиянин. В то же время к 2030 году доля мужчин в возрасте от 25 до 54 лет сократится на 4,8%, а женщин в возрасте от 30 до 54 лет — на 6,4%. Так, общее количество трудоустроенных россиян уменьшится на 3,6% даже с учетом тех, кто продолжит работать в предпенсионном возрасте и после выхода на пенсию.

Ученые также отметили, что пенсионная система будет все больше зависеть от средств, выделяемых государством. В этом случае, по мнению авторов статьи, наиболее оправданным вариантом, вероятно, окажется отказ от страховой пенсионной модели, когда работодатель выплачивает взносы на обязательное пенсионное страхование, в пользу схемы базового пенсионного дохода.

Пенсионную реформу в России начали в 2018 году. Тогда правительство одобрило поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Завершить реформу планировали к 2034 году.