Путин рассказал об успехах российских военных в несуществующем украинском городе

2 минуты чтения 18:34 | Обновлено: 19:07
Путин рассказал об успехах российских военных в несуществующем украинском городе

Владимир Путин похвастался перед журналистами в Кыргызстане продвижением российских войск в несуществующем украинском городе Комсомольск. По данным украинского издания «Страна.ua», которое обратило внимание на ошибку Путина, речь, вероятно шла о Константиновке в Донецкой области.

В ходе общения с журналистами Путин рассказал о нынешней ситуации на фронте. Он начал с упоминания Покровска и Мирнограда, а затем перешел к городу, который назвал Комсомольском. Путин уточнил, что севернее этого города находятся Купянск и Славянск, а северо-восточнее — Северск.

«В Комсомольске, внутри города, идут боевые действия. И уже значительное количество зданий освобождено нашими войсками, и продвижение идет дальше», — заявил Путин.

«Страна.ua» пишет, что Путин, вероятнее всего, просто «оговорился». Судя по его описаниям, речь шла о Константиновке. Боевые действия там ранее подтверждал украинский OSINT-проект DeepState.

Главный политический кризис Украины с начала войны
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
Политика7 минут чтения

Издание отмечает, что ближайший к линии фронта город, который когда-то действительно назывался Комсомольск, находится в Полтавской области, но в 2016 году он был переименован в Горишние Плавни. 

​​На неточность в заявлении Путина указал и Z-канал «Операция Z: военкоры русской весны». Цитируя его слова о Комсомольске, авторы канала добавили в скобках пояснение: «вероятно, речь о Константиновке».

Опрошенные «Агентством» три военных аналитика заявили, что на участке фронта, который описывал Путин, не существует населенного пункта под названием Комсомольск. Аналитик Ян Матвеев и неназванный сотрудник Conflict Intelligence Team отметили, что Константиновку никто до Путина еще не называл Комсомольском.

Аналитик Кирилл Михайлов добавил, что город Комсомольск, переименованный в Горишние Плавни, расположен примерно в 300 километрах от Константиновки и линии фронта, в Полтавской области.

Фото:Sputnik / Alexander Kazakov / Reuters

