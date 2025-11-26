EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Зумеры и миллениалы стали путешествовать ради еды

2 минуты чтения 17:06

Американская компания по исследованию рынка Talker Research провела опрос среди двух тысяч человек и выяснила, что пятая часть респондентов планируют свои путешествия, исходя из гастрономических предпочтений, причем чаще всего так делают зумеры и миллениалы. Об этом пишет The New York Post.

Так, среди зумеров путешествия ради еды планируют 44% опрошенных, а среди миллениалов — 31%, в то время как среди представителей поколения Х этот показатель был равен 21%, а у поколения бэби-бумеров — 11%.

Согласно результатам исследования, в среднем опрошенные американцы во время своих последних «гастрономических каникул» проезжали почти 800 километров и тратили на это около 910 долларов. При этом респонденты были готовы потратить почти две тысячи долларов, если бы во время поездки им удалось съесть блюда, которые они давно хотели попробовать, например, суши в Токио или карри в Мумбаи.

Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
Криминал6 минут чтения

Кроме того, опрос показал, что его участники считают недостаточным разовый визит в то или иное место, чтобы «полностью распробовать» его кухню. Для этого им требуется в среднем пять поездок. Отмечается, что такие результаты могут быть связаны с тем, что во время путешествий люди хотят расширить вкусовые предпочтения. Так, 67% опрошенных заявили, что они более склонны к экспериментам с едой вдали от дома.

Причем главными любителями гастрономических экспериментов вновь оказались зумеры и миллениалы — 76% и 78% соответственно. Среди представителей поколения Х экспериментируют с едой в путешествиях 67% опрошенных, а среди бэби-бумеров — 59%.

Кроме того, три четверти респондентов, независимо от того, хотят они попробовать что-то новое или съесть традиционную пищу, рассказали, что они заранее выбирают места для обедов и ужинов и тратят на это около двух с половиной часов. 41% опрошенных заявили, что они предпочитают во время путешествий небольшие заведения, а не рестораны с известными названиями — их выбирают 14%. Однако 45% респондентов признались, что им нравится сочетание того и другого.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Криминал
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
14:37
Главный политический кризис Украины с начала войны
Политика
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
00:01
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01 25 ноября
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01 24 ноября
Тело на обочине
Криминал
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
17:00 23 ноября
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Криминал
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Он был «обаятельным мошенником» и хвастался близостью к Дурову, а она продвигала духовные практики. Их тела нашли в пакетах
00:01 23 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии