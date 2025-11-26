Зумеры и миллениалы стали путешествовать ради еды

Американская компания по исследованию рынка Talker Research провела опрос среди двух тысяч человек и выяснила, что пятая часть респондентов планируют свои путешествия, исходя из гастрономических предпочтений, причем чаще всего так делают зумеры и миллениалы. Об этом пишет The New York Post.

Так, среди зумеров путешествия ради еды планируют 44% опрошенных, а среди миллениалов — 31%, в то время как среди представителей поколения Х этот показатель был равен 21%, а у поколения бэби-бумеров — 11%.

Согласно результатам исследования, в среднем опрошенные американцы во время своих последних «гастрономических каникул» проезжали почти 800 километров и тратили на это около 910 долларов. При этом респонденты были готовы потратить почти две тысячи долларов, если бы во время поездки им удалось съесть блюда, которые они давно хотели попробовать, например, суши в Токио или карри в Мумбаи.

Кроме того, опрос показал, что его участники считают недостаточным разовый визит в то или иное место, чтобы «полностью распробовать» его кухню. Для этого им требуется в среднем пять поездок. Отмечается, что такие результаты могут быть связаны с тем, что во время путешествий люди хотят расширить вкусовые предпочтения. Так, 67% опрошенных заявили, что они более склонны к экспериментам с едой вдали от дома.

Причем главными любителями гастрономических экспериментов вновь оказались зумеры и миллениалы — 76% и 78% соответственно. Среди представителей поколения Х экспериментируют с едой в путешествиях 67% опрошенных, а среди бэби-бумеров — 59%.

Кроме того, три четверти респондентов, независимо от того, хотят они попробовать что-то новое или съесть традиционную пищу, рассказали, что они заранее выбирают места для обедов и ужинов и тратят на это около двух с половиной часов. 41% опрошенных заявили, что они предпочитают во время путешествий небольшие заведения, а не рестораны с известными названиями — их выбирают 14%. Однако 45% респондентов признались, что им нравится сочетание того и другого.