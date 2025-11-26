Налоговая провела проверки и доначислила бизнесу и гражданам рекордные суммы с начала войны

Федеральная налоговая служба в 2025 году предъявила бизнесу и гражданам рекордные с начала полномасштабной войны доначисления. По итогам проверок за девять месяцев этого года долги по сборам, а также штрафы и пени достигли 443 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на данные ФНС пишут «Известия».

Согласно документу, с января по сентябрь налоговая провела 45 тысяч проверок. «Известия» отмечают, что их количество почти не изменилось по сравнению с прошлым годом, однако объем доначислений вырос почти в полтора раза. Сообщается, что большая часть доначислений (350 миллиардов рублей) пришлась на выездные проверки, остальная часть была сформирована за счет дистанционного контроля.

По данным ФНС, основные недоимки были выявлены у организаций, при этом вдвое увеличился объем претензий к физлицам, а у индивидуальных предпринимателей почти на 10% выросли неустойки. Отмечается, что чаще всего доначисления касались НДС, налога на прибыль, НДФЛ, упрощенной системы налогообложения и страховых взносов.

По словам опрошенных «Известиями» экспертов, среди наиболее частых нарушений встречались также необоснованное занижение доходов, дробление бизнеса, искусственное завышение затрат, неотраженная выручка и выплата «серых» зарплат. У физических лиц, в свою очередь, налоговики чаще всего выявляли неучтенные доходы от продажи и аренды имущества, зарубежные активы и поступления, а также операции с криптовалютой.

По итогам проверок эксперты озвучили разные причины резкого роста доначислений в 2025 году. Партнер Kept Антон Степанов утверждает, что он связан с инфляцией и ускоренным процессом проверок. Член Союза юристов-блогеров Евгения Сабитова напомнила, что в 2025 году изменился порядок расчета пеней за несвоевременную уплату налогов. Так, они теперь начисляются за каждый день просрочки.

«Известия» пишут, что дополнительно на рост доначислений повлиял и рост ключевой ставки, от которой зависит размер неустойки. В прошлом году Банк России повысил ее с 16% до 21%, а с июня 2025 года ставка постепенно снижалась и сейчас составляет 16,5%.