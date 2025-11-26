EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Налоговая провела проверки и доначислила бизнесу и гражданам рекордные суммы с начала войны

2 минуты чтения 20:42

Федеральная налоговая служба в 2025 году предъявила бизнесу и гражданам рекордные с начала полномасштабной войны доначисления. По итогам проверок за девять месяцев этого года долги по сборам, а также штрафы и пени достигли 443 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на данные ФНС пишут «Известия».

Согласно документу, с января по сентябрь налоговая провела 45 тысяч проверок. «Известия» отмечают, что их количество почти не изменилось по сравнению с прошлым годом, однако объем доначислений вырос почти в полтора раза. Сообщается, что большая часть доначислений (350 миллиардов рублей) пришлась на выездные проверки, остальная часть была сформирована за счет дистанционного контроля.

По данным ФНС, основные недоимки были выявлены у организаций, при этом вдвое увеличился объем претензий к физлицам, а у индивидуальных предпринимателей почти на 10% выросли неустойки. Отмечается, что чаще всего доначисления касались НДС, налога на прибыль, НДФЛ, упрощенной системы налогообложения и страховых взносов.

Главный политический кризис Украины с начала войны
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
Политика7 минут чтения

По словам опрошенных «Известиями» экспертов, среди наиболее частых нарушений встречались также необоснованное занижение доходов, дробление бизнеса, искусственное завышение затрат, неотраженная выручка и выплата «серых» зарплат. У физических лиц, в свою очередь, налоговики чаще всего выявляли неучтенные доходы от продажи и аренды имущества, зарубежные активы и поступления, а также операции с криптовалютой.

По итогам проверок эксперты озвучили разные причины резкого роста доначислений в 2025 году. Партнер Kept Антон Степанов утверждает, что он связан с инфляцией и ускоренным процессом проверок. Член Союза юристов-блогеров Евгения Сабитова напомнила, что в 2025 году изменился порядок расчета пеней за несвоевременную уплату налогов. Так, они теперь начисляются за каждый день просрочки. 

«Известия» пишут, что дополнительно на рост доначислений повлиял и рост ключевой ставки, от которой зависит размер неустойки. В прошлом году Банк России повысил ее с 16% до 21%, а с июня 2025 года ставка постепенно снижалась и сейчас составляет 16,5%.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Общество
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
00:01 27 ноября
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Криминал
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
14:37
Главный политический кризис Украины с начала войны
Политика
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
00:01
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01 25 ноября
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01 24 ноября
Тело на обочине
Криминал
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
17:00 23 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии