EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Власти предложили автоматически штрафовать пешеходов по аналогии с водителями

2 минуты чтения 09:11

Министерство транспорта выступило с инициативой использовать камеры видеонаблюдения и систему распознавания лиц для автоматического наложения штрафов на пешеходов, которые переходят железнодорожные пути в неположенных местах. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на текст разработанных в ведомстве поправок в законодательство.

Согласно документу, предполагается внести изменения в статью 11 закона «О персональных данных», прописав в ней, что обработка персональных биометрических данных граждан в определенных случаях может осуществляться без их согласия. В перечень таких случаев ведомство предлагает внести «контроль за соблюдением правил нахождения граждан на инфраструктуре железнодорожного транспорта», в том числе на железнодорожных путях и при их переходе.

Для реализации своей инициативы ведомство также предлагает дополнить закон «О железнодорожном транспорте» нормой, позволяющей устанавливать автоматические камеры фотовидеофиксации нарушений в зонах «повышенной опасности» дорог.

В пояснительной записке к законопроекту Минтранс обосновывает необходимость упомянутых нововведений ростом числа пострадавших при переходе железнодорожных путей в непредназначенных для этого местах. Так, по данным ведомства, в 2024 году погибли 1100 нарушителей, а за первые семь месяцев 2025 года — 580.

Главный политический кризис Украины с начала войны
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
Политика7 минут чтения

Инициативу ведомства уже подвергли критике оператор Единой биометрической системы (ЕБС), а также ФСБ и МВД. Представители первого заявили, что функция «автоматического» наложения штрафов не может быть реализована ни «технически», ни «нормативно». В свою очередь, силовики выступили против использования ЕБС для автоматического оформления штрафов, опасаясь резкого оттока данных из системы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Криминал
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
14:37
Главный политический кризис Украины с начала войны
Политика
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
00:01
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01 25 ноября
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01 24 ноября
Тело на обочине
Криминал
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
17:00 23 ноября
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Криминал
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Он был «обаятельным мошенником» и хвастался близостью к Дурову, а она продвигала духовные практики. Их тела нашли в пакетах
00:01 23 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии