Власти предложили автоматически штрафовать пешеходов по аналогии с водителями

Министерство транспорта выступило с инициативой использовать камеры видеонаблюдения и систему распознавания лиц для автоматического наложения штрафов на пешеходов, которые переходят железнодорожные пути в неположенных местах. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на текст разработанных в ведомстве поправок в законодательство.

Согласно документу, предполагается внести изменения в статью 11 закона «О персональных данных», прописав в ней, что обработка персональных биометрических данных граждан в определенных случаях может осуществляться без их согласия. В перечень таких случаев ведомство предлагает внести «контроль за соблюдением правил нахождения граждан на инфраструктуре железнодорожного транспорта», в том числе на железнодорожных путях и при их переходе.

Для реализации своей инициативы ведомство также предлагает дополнить закон «О железнодорожном транспорте» нормой, позволяющей устанавливать автоматические камеры фотовидеофиксации нарушений в зонах «повышенной опасности» дорог.

В пояснительной записке к законопроекту Минтранс обосновывает необходимость упомянутых нововведений ростом числа пострадавших при переходе железнодорожных путей в непредназначенных для этого местах. Так, по данным ведомства, в 2024 году погибли 1100 нарушителей, а за первые семь месяцев 2025 года — 580.

Инициативу ведомства уже подвергли критике оператор Единой биометрической системы (ЕБС), а также ФСБ и МВД. Представители первого заявили, что функция «автоматического» наложения штрафов не может быть реализована ни «технически», ни «нормативно». В свою очередь, силовики выступили против использования ЕБС для автоматического оформления штрафов, опасаясь резкого оттока данных из системы.