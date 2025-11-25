СМИ: россиянка уронила младенца в кастрюлю с кипящим супом

В Московской области женщина уронила 7-месячного сына в кастрюлю с кипящим супом. Ребенок получил серьезные ожоги, его госпитализировали. Об этом сообщают Regions и телеграм-канал «112».

Инцидент произошел 21 ноября в поселке «Лесной городок». Вечером к многоэтажному дому на улице Энергетиков прибыли полиция и бригада скорой помощи. Медики вынесли из подъезда плачущего младенца, завернутого в покрывало, следом вышла его заплаканная мать, пишет Regions.

По словам жильцов дома, о произошедшем они узнали из домового чата. Кто-то из соседей написал, что ребенка обварило кипятком. Издание без ссылки на источник утверждает, что мать мальчика готовила ужин, а ребенок в этот момент держался за ее шею. «В какой-то момент мальчик не удержался и соскользнул в кастрюлю. Женщина сбила кастрюлю на пол и выхватила сына», — говорится в публикации.

Прибывшие врачи экстренно доставили младенца в больницу. У него диагностирован термический ожог второй степени, поражающий 85–90 процентов поверхности тела. Как сообщается, медики продолжают бороться за жизнь ребенка.

Полицейские Одинцовского городского округа начали проверку обстоятельств произошедшего. Издание пишет, что силовики оценят действия родителей и бытовые условия, в которых произошел инцидент.

Юристы, которые прокомментировали ситуацию, считают, что мать младенца вряд ли привлекут к уголовной ответственности. По оценке адвокатов Янниса Юкши и Людмилы Айвар, речь идет о несчастном случае, а административные или уголовные статьи применяются, как правило, при систематическом ненадлежащем воспитании или жестоком обращении с детьми. В то же время в подобных случаях органы опеки обычно ограничиваются профилактическими мерами.