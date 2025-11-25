EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: россиянка уронила младенца в кастрюлю с кипящим супом

2 минуты чтения 00:03 25 ноября

В Московской области женщина уронила 7-месячного сына в кастрюлю с кипящим супом. Ребенок получил серьезные ожоги, его госпитализировали. Об этом сообщают Regions и телеграм-канал «112»

Инцидент произошел 21 ноября в поселке «Лесной городок». Вечером к многоэтажному дому на улице Энергетиков прибыли полиция и бригада скорой помощи. Медики вынесли из подъезда плачущего младенца, завернутого в покрывало, следом вышла его заплаканная мать, пишет Regions.

По словам жильцов дома, о произошедшем они узнали из домового чата. Кто-то из соседей написал, что ребенка обварило кипятком. Издание без ссылки на источник утверждает, что мать мальчика готовила ужин, а ребенок в этот момент держался за ее шею. «В какой-то момент мальчик не удержался и соскользнул в кастрюлю. Женщина сбила кастрюлю на пол и выхватила сына», — говорится в публикации.

Тело на обочине
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
Криминал21 минута чтения

Прибывшие врачи экстренно доставили младенца в больницу. У него диагностирован термический ожог второй степени, поражающий 85–90 процентов поверхности тела. Как сообщается, медики продолжают бороться за жизнь ребенка.

Полицейские Одинцовского городского округа начали проверку обстоятельств произошедшего. Издание пишет, что силовики оценят действия родителей и бытовые условия, в которых произошел инцидент.

Юристы, которые прокомментировали ситуацию, считают, что мать младенца вряд ли привлекут к уголовной ответственности. По оценке адвокатов Янниса Юкши и Людмилы Айвар, речь идет о несчастном случае, а административные или уголовные статьи применяются, как правило, при систематическом ненадлежащем воспитании или жестоком обращении с детьми. В то же время в подобных случаях органы опеки обычно ограничиваются профилактическими мерами.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01 25 ноября
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01
Тело на обочине
Криминал
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
17:00 23 ноября
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Криминал
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Он был «обаятельным мошенником» и хвастался близостью к Дурову, а она продвигала духовные практики. Их тела нашли в пакетах
00:01 23 ноября
«Человеческое сафари» для богатых
Мир
«Человеческое сафари» для богатых
Россияне и другие иностранцы могли платить десятки тысяч евро, чтобы пострелять по людям. Дети стоили дороже всего
17:00 22 ноября
Лучший на своем курсе
Криминал
Лучший на своем курсе
Загадочное убийство перспективного выпускника бизнес-школы раскрыли лишь спустя десятилетия — благодаря флаеру и телешоу
00:01 22 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии