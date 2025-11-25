EN
Школьник пожаловался на морящих его голодом родителей

2 минуты чтения 19:29

Во Владимирской области пятиклассник обратился за медицинской помощью к школьному фельдшеру из-за болей в голове и животе. Во время осмотра ребенок рассказал, что родители злоупотребляют алкоголем и не кормят его и младшую сестру. Региональная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела. 

Представители МВД, прокуратуры и органов опеки навестили семью и обнаружили, что по всей квартире разбросаны мусор, пустые бутылки из-под алкогольных напитков, грязные вещи, а в холодильнике хранились заплесневелые продукты питания с истекшим сроком годности.

«Пятилетняя девочка на протяжении нескольких дней не получала нормальное питание, из съедобного в квартире обнаружены только несколько упаковок лапши быстрого приготовления», — добавили в прокуратуре.

В сообщении силовиков также отмечается, что родители «психологически отрицательно влияли на детей», запугивали и угрожали физической расправой; При этом отец, как утверждается, не только запугивал, но и действительно бил мальчика.

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
Общество6 минут чтения

«Несмотря на наличие у одного ребенка проблем со здоровьем, родители за медицинской помощью не обращались. Девочка также неоднократно пропускала посещение детского дошкольного учреждения, в которое была зачислена», — говорится в сообщении.

В итоге силовики возбудили уголовное дело по статьям о заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии, (ст. 125 УК) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним (ст. 156 УК).

