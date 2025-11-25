СМИ: Украина уничтожила единственный в своем роде российский самолет

Украинские беспилотники уничтожили единственный в России опытный самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Это произошло во время ударов по аэродрому в Таганроге в ночь на 25 ноября. Об этом пишут «Важные истории» со ссылкой на проект Dnipro OSINT, опубликовавший спутниковые снимки места атаки.

Речь идет о самолете А-100 «Премьер». Это был, как утверждают расследователи, единственный прототип новой российской системы дальнего радиолокационного обнаружения. Самолет разрабатывали с 2014 года на Таганрогском авиационном заводе имени Бериева как замену советским А-50, но сроки завершения проекта постоянно смещались.

Машина впервые поднялась в воздух в 2016 году, а в феврале 2022-го проходила испытания с включенным радиотехническим комплексом. Однако в войска самолет в итоге так и не поступил.

По данным «Важных историй», в ходе той же атаки на Таганрог был уничтожен и экспериментальный самолет-носитель лазерного оружия А-60. Таких машин в России было всего две — одна сгорела во время испытаний, а вторая стояла на территории завода. Оба самолета, как утверждает близкий к российским ВКС канал Fighterbomber, не планировалось восстанавливать и нужно было решать вопрос с и утилизацией. Однако на спутниковых снимках также заметны повреждения цеха финальной сборки.

Уничтожение А-100 усиливает проблемы России с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения. По данным «Важных историй», на конец 2023 года у ВКС было восемь А-50, но часть из них была потеряна в последние два года. В 2024 году два самолета А-50У разбились на юге России. Один из них, вероятно, сбила российская ПВО. Летом 2025-го ВСУ поразили еще два А-50 на аэродроме в Иванове. Украинские источники утверждали, что на ходу остаются лишь три машины.

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения используются для выявления целей в воздухе, на море и на земле, координации боевых действий и наведения вооружения. После уничтожения А-100 и повреждений парка А-50 Россия фактически лишена возможности обновить этот сегмент авиации, резюмирует издание.