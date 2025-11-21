Биткоин потерял $40 тысяч от максимальной цены

Резкое падение курсов биткоина и других криптовалют привело к масштабным ликвидациям длинных позиций на криптобиржах. За один час были принудительно закрыты сделки почти 400 тысяч трейдеров.
Утром 21 ноября биткоин в моменте снизился с 85 тысяч долларов до 82 тысяч, но чуть позже отыграл позиции и остановился на отметке в 84 тысячи долларов за монету. В то же время Ethereum падал до отметки в 2,6 тысячи долларов, позднее вернувшись к уровню в 2,7 тысячи. Столь резкое движение рынка вызвало каскад ликвидаций, затронувший преимущественно лонг-позиции трейдеров.
По данным Coinglass, всего за час были ликвидированы позиции на 971 миллионов долларов. Большая часть этой суммы — около 956 миллионов — пришлась на длинные позиции, которые были открыты в расчете на рост курсов.
Потери на крипторынке связаны преимущественно с принудительным закрытием позиций по бессрочным фьючерсам, которые позволяют торговать с использованием кредитного плеча. При движении цены против открытой позиции биржи автоматически закрывают сделки, когда обеспечительный залог становится недостаточным, что может усиливать давление на рынок.
В начале октября аналогичная волна ликвидаций привела к тому, что за сутки трейдеры потеряли 19 миллиардов долларов. Это произошло после того, как биткоин обновил исторический максимум, достигнув 126 тысяч долларов. По оценкам некоторых участников отрасли, рынок после этого так и не восстановился и продолжил движение в сторону коррекции.
В итоге за последние сутки биткоин подешевел на 8%, а с момента достижения рекордных значений — на 33%, потеряв более 40 тысяч долларов в цене.