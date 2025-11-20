EN
Политика

СМИ: мирный план США предполагает снятие санкций с России

20:33

Мирное соглашение по Украине, которое США разработали совместно с российской стороной, включает в себя снятие санкций с России и прекращение расследования военных преступлений. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, президент Украины Владимир Зеленский получил некие «сигналы из США» о том, что ему следует согласиться на сделку. Сам он «отчаянно пытается» противостоять этому «потенциально унизительному» соглашению, отмечает Bloomberg.

Европейские дипломаты, тем временем, уже выразили скептицизм по поводу любого соглашения. Они объяснили, что у Владимира Путина «есть привычка демонстрировать готовность идти навстречу, когда он находится под давлением». 

Тайна офицера
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
Криминал14 минут чтения

По информации источников Bloomberg, знакомых с ситуацией, Кремль сейчас всячески пытается не допустить вступления в силу 21 ноября новых американских санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефти» и «Лукойла». Однако трейдеров на мировом рынке такая ситуация «не особо беспокоит», сообщает агентство, называя две причины.

Во-первых, мировой рынок сейчас переполнен предложением. Страны ОПЕК+ и другие государства наращивают добычу, и формируется избыток, который, вероятно, станет еще более ощутимым в следующем году. В таких условиях крупные покупатели, такие как Индия и Китай, не ждут серьезных трудностей с поиском альтернативных поставок нефти, пишет Bloomberg.

Прораб, победивший «Газпром»
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
Экономика29 минут чтения

Вторая причина заключается в том, что эффективность даже самых жестких санкций со временем ослабевает. В свою очередь, трейдеры считают, что президент США Дональд Трамп «слишком заинтересован в низких ценах на топливо», чтобы предпринимать какие-то дополнительные меры, которые могли бы напугать рынок и серьезно поднять стоимость энергоносителей.

Bloomberg отмечает, что сложившаяся ситуация неприятна для Кремля, но российская, по мнению редакции агентства, «вряд ли останется невостребованной навсегда».

