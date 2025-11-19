Робот станцевал перед Путиным

На выставке новейших разработок в Москве робот поприветствовал прибывшего Владимира Путина и станцевал для него под российский трек в жанре фолк-ривайл. Об этом сообщает «Первый канал».

По данным телеканала, выставку организовали в рамках ежегодной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2025). Она проходила в штаб-квартире Сбера в Москве. Сообщается, что перед началом пленарного заседания Путин решил осмотреть выставку, посвященную новейшим российским разработкам.

В одном из залов в этот момент находился робот, который поздоровался с Путиным, рассказал ему о себе, а затем исполнил для него танец под композицию «Солнце встало высоко», которую исполняют «Полынь Folk», «ГАЛЕЯ», «Тульская» и Baltin. На видео Путин улыбался роботу, но не присоединился к танцам.

Ранее первый в России человекоподобный робот упал прямо во время своей презентации. Это произошло после его выхода на сцену.

На видео с презентации, которое опубликовало агентство «Москва», робот вышел на сцену к зрителям в сопровождении двоих мужчин под композицию Gonna Fly Now из кинофильма «Роки». Сделав несколько неуверенных шагов, он остановился, помахал рукой зрителям и продолжил идти. Однако, дойдя до середины сцены, робот внезапно упал лицом вниз.

Двое сопровождавших мужчин подбежали и принялись поднимать робота, а другой разработчик в это время стал торопливо натягивать на сцену черную ткань.

Издание «Компьютерра» сообщило, что антропоморфного робота разрабатывает «Новая технологическая коалиция», в которую входят Promobot, «Дабл Ю Экспо», Idol, «Корпорация роботов» и ряд университетов. По данным издания, робот с искусственным интеллектом умеет поддержать разговор с человеком и даже выражать свои эмоции с помощью мимики.