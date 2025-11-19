EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Робот станцевал перед Путиным

2 минуты чтения 19:12 | Обновлено: 19:30

На выставке новейших разработок в Москве робот поприветствовал прибывшего Владимира Путина и станцевал для него под российский трек в жанре фолк-ривайл. Об этом сообщает «Первый канал». 

По данным телеканала, выставку организовали в рамках ежегодной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2025). Она проходила в штаб-квартире Сбера в Москве. Сообщается, что перед началом пленарного заседания Путин решил осмотреть выставку, посвященную новейшим российским разработкам.

В одном из залов в этот момент находился робот, который поздоровался с Путиным, рассказал ему о себе, а затем исполнил для него танец под композицию «Солнце встало высоко», которую исполняют «Полынь Folk», «ГАЛЕЯ», «Тульская» и Baltin. На видео Путин улыбался роботу, но не присоединился к танцам.

Ранее первый в России человекоподобный робот упал прямо во время своей презентации. Это произошло после его выхода на сцену. 

На видео с презентации, которое опубликовало агентство «Москва», робот вышел на сцену к зрителям в сопровождении двоих мужчин под композицию Gonna Fly Now из кинофильма «Роки». Сделав несколько неуверенных шагов, он остановился, помахал рукой зрителям и продолжил идти. Однако, дойдя до середины сцены, робот внезапно упал лицом вниз. 

Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
Интернет и мемы7 минут чтения

Двое сопровождавших мужчин подбежали и принялись поднимать робота, а другой разработчик в это время стал торопливо натягивать на сцену черную ткань.

Издание «Компьютерра» сообщило, что антропоморфного робота разрабатывает «Новая технологическая коалиция», в которую входят Promobot, «Дабл Ю Экспо», Idol, «Корпорация роботов» и ряд университетов. По данным издания, робот с искусственным интеллектом умеет поддержать разговор с человеком и даже выражать свои эмоции с помощью мимики.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Криминал
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
00:01
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Интернет и мемы
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
00:01 16 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»