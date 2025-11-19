EN
Общество

Рэпер Птаха удивил Дудя своим отношением к силовикам

2 минуты чтения 14:39

Российский рэпер Давид Нуриев, более известный как Птаха, поговорил с журналистом Юрием Дудем о том, как сейчас живет оккупированная Донецкая область. Артист поставил под сомнение озвученные журналистом факты о задержаниях местных жителей, которые жаловались на проблемы с водой, и дал ему понять, что не все так однозначно.

Во время интервью Дудь озвучил версию о том, что главе самопровозглашенной ДНР Денису Пушилину принадлежат заводы по производству бутилированной воды в регионе. По словам журналиста, именно возможный конфликт бизнес-интересов мог стать причиной масштабных перебоев с водоснабжением.

«Я не готов подтвердить или отрицать данный факт, потому что я не знаю. Возможно, такое тоже может быть вполне. Мы живем в России. У нас, как бы, все может быть. Да это, мне кажется, есть во всем мире. Вон эти европейцы пилят свой бюджет. Просто непонятно куда они все это девают, но никто ничего не спрашивает. Закинуть сотку, две сотни ярдов на Украину — просто в яму — и ничего в итоге не получить. Возникает вопрос: куда делись деньги?» — сказал Птаха.

Не осталось даже костей
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
Криминал26 минут чтения

Журналист в ответ заявил, что в Европе, в отличие от России, граждане могут свободно выражать свое мнение и выходить на митинги с жалобами на локальные проблемы. Дудь напомнил, что к записывающей видеообращение с жалобами на перебои с водой жительнице оккупированной Донецкой области, пришли силовики, которые «довольно сильно прессовали, а затем оштрафовали» ее.

«Я не поддерживаю, если они пришли к ней, нагрубили или еще что-то сделали. Это нехорошо. Это правда нехорошо. Но надо более, мне кажется, углубленно смотреть на этот вопрос и разбираться почему. Может, они пришли, а она им сказала: “идите на хуй отсюда”, а потом сказала: “вот посмотрите, какой кошмар происходит”. Я тоже такое видел сто раз, когда к людям приходили», — возразил артист.

Дудь удивился такой позиции и поинтересовался, как так получилось, что «простой человек, который боролся за свои права» теперь «встал на сторону ментов и силовиков». Птаха отверг выводы журналиста. По его словам, он лишь пытался объяснить, что в подобных инцидентах могут быть разные причины, и каждая ситуация требует более тщательного разбирательства, например, со стороны прокуратуры.

