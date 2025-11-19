EN
Общество

СМИ: ФСБ задержала священника по подозрению в вербовке россиян

2 минуты чтения 12:06

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали иерея Греческой православной церкви с проукраинской позицией, которого заподозрили в вербовке россиян в «Русский добровольческий корпус», воюющий против России в Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

По его словам, после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года  священник принял сторону Украины. В доме иерея силовики провели обыски, по итогам которых пришли к выводу, что он проводит «проукраинскую информационно-пропагандистскую деятельность» среди прихожан и членов казачьих обществ. Силовики также установили, что он поддерживает связь с представителями «Русского добровольческого корпуса». Теперь проверяется его сотрудничество с кураторами движения «Малиновый клин — независимая Кубань», добавил собеседник агентства.

«На территории Краснодарского края осуществляет свою деятельность руководитель-иерей Греческой православной церкви им. Иверской Божией Матери, который более 10 лет назад был изгнан из Новороссийской епархии РПЦ. С конца 2023 года он вступил в контакт с представителями различных террористических организаций, по заданиям которых проводил вербовку жителей Краснодарского края, в целях ведения разведывательно-подрывной деятельности на территории края», — рассказал источник ТАСС.

Тайна офицера
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
Криминал14 минут чтения

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). 

«Коммерсантъ» со ссылкой на региональное УФСБ пишет, что задержанный «поддерживает идеи сепаратизма». Отмечается, что священник вступил в состав «действующей в интересах спецслужб Украины террористической организации», которая якобы пытается формировать в России общественное мнение о необходимости выхода Краснодарского края из состава Российской Федерации для вступления в Евросоюз и НАТО. В УФСБ подчеркнули, что священник «признал вину и раскаялся». 

В сентябре The Times сообщила, что российская ФСБ вербует украинцев, чтобы те совершали убийства своих соотечественников внутри Украины. Журналисты газеты назвали эти действия «относительно новой тактикой» и рассказали о четырех громких случаях убийств и покушений в Украине, которые, как утверждается, были связаны с работой ФСБ.

