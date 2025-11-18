EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Мужчина «выкупил свою душу» у «масонов» за 666 тысяч рублей и Harley Davidson

2 минуты чтения 17:52 | Обновлено: 18:09
Мужчина «выкупил свою душу» у «масонов» за 666 тысяч рублей и Harley Davidson

Житель Санкт-Петербурга лишился более двух миллионов рублей после того, как решил покинуть ряды «Масонского ордена», куда его пригласил вступить мошенник. Пострадавшего убедили передать вымышленному обществу 666 666 рублей и свой Harley Davidson, чтобы «выкупить свою душу». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Согласно судебным документам, в феврале россиянин Никита Борецкий предложил мужчине, имя которого было указано как «Т», вступить в «Масонский орден», и тот согласился. «Используя аккаунты в мессенджере Telegram Борецкий поручал потерпевшему выполнение ряда обрядов с целью поддержания заинтересованности последнего», — рассказали в пресс-службе.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza назвал Борецкого «лидером масонов», который заставлял участников своего вымышленного сообщества выполнять ряд обрядов-посвящений. На видео, опубликованном в телеграм-канале, участники сидят на коленях и повторяют за ведущим специальный текст. Вокруг них в помещении горят свечи и лежит соответствующая атрибутика.

Не осталось даже костей
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
Криминал26 минут чтения

Объединенная пресс-служба петербургских судов сообщила, что в какой-то момент «Т» решил покинуть ряды сообщества, и тогда Борецкий потребовал с него «выкуп за душу». Для этого мужчине нужно было приготовить 66 666 рублей и 666 666 рублей, а затем вложить их в эзотерическое произведение, которое лежало в «Буквоеде» на Невском проспекте. При этом, как отмечается, Борецкий убеждал пострадавшего, что в противном случае его душа «будет проклята».

Мужчина принес требуемую сумму, но «лидер масонов» не остановился на этом. На следующий день Борецкий заявил пострадавшему о необходимости «избавления от мирских благ» и «выкупа души». За это он потребовал передать ему мотоцикл марки «Harley Davidson Road King», стоимостью 1,5 миллиона рублей, а затем отправить транспортное средство с подписанным от его имени договором купли-продажи.

В общей сложности, как сообщается, Борецкий похитил у пострадавшего имущество на сумму 2,2 миллиона рубля. По этому факту было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Объединенная пресс-служба петербургских судов отметила, что в прошлом Борецкий уже был судим за причинение вреда здоровью.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Unsplash

Посмотрите другие материалы

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01
Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Интернет и мемы
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
00:01 16 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Три вагона смерти
Общество
Три вагона смерти
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
00:01 14 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле