Мужчина «выкупил свою душу» у «масонов» за 666 тысяч рублей и Harley Davidson

Житель Санкт-Петербурга лишился более двух миллионов рублей после того, как решил покинуть ряды «Масонского ордена», куда его пригласил вступить мошенник. Пострадавшего убедили передать вымышленному обществу 666 666 рублей и свой Harley Davidson, чтобы «выкупить свою душу». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.
Согласно судебным документам, в феврале россиянин Никита Борецкий предложил мужчине, имя которого было указано как «Т», вступить в «Масонский орден», и тот согласился. «Используя аккаунты в мессенджере Telegram Борецкий поручал потерпевшему выполнение ряда обрядов с целью поддержания заинтересованности последнего», — рассказали в пресс-службе.
Близкий к силовикам телеграм-канал Baza назвал Борецкого «лидером масонов», который заставлял участников своего вымышленного сообщества выполнять ряд обрядов-посвящений. На видео, опубликованном в телеграм-канале, участники сидят на коленях и повторяют за ведущим специальный текст. Вокруг них в помещении горят свечи и лежит соответствующая атрибутика.
Объединенная пресс-служба петербургских судов сообщила, что в какой-то момент «Т» решил покинуть ряды сообщества, и тогда Борецкий потребовал с него «выкуп за душу». Для этого мужчине нужно было приготовить 66 666 рублей и 666 666 рублей, а затем вложить их в эзотерическое произведение, которое лежало в «Буквоеде» на Невском проспекте. При этом, как отмечается, Борецкий убеждал пострадавшего, что в противном случае его душа «будет проклята».
Мужчина принес требуемую сумму, но «лидер масонов» не остановился на этом. На следующий день Борецкий заявил пострадавшему о необходимости «избавления от мирских благ» и «выкупа души». За это он потребовал передать ему мотоцикл марки «Harley Davidson Road King», стоимостью 1,5 миллиона рублей, а затем отправить транспортное средство с подписанным от его имени договором купли-продажи.
В общей сложности, как сообщается, Борецкий похитил у пострадавшего имущество на сумму 2,2 миллиона рубля. По этому факту было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Объединенная пресс-служба петербургских судов отметила, что в прошлом Борецкий уже был судим за причинение вреда здоровью.