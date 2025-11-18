Компании стали чаще учить россиян банкротиться

Т-Банк зафиксировал рост числа случаев мошенничества со стороны компаний, которые помогают россиянам обанкротиться. Об этом в ходе конференции «Фокус на клиента» рассказал глава «Т-технологий» Станислав Близнюк, передают «Интерфакс» и Frank Media.

По словам Близнюка, подобные схемы ранее встречались в страховой отрасли, когда автоюристы «придумывали, что надо выплачивать там три стоимости машины, потому что бампер поцарапали». Из-за этого страховщики нередко вынуждены были отказываться от работы с такими клиентами, отметил он.

«А сейчас есть другая проблематика — те же самые “разбанкротчики”. Люди профессионально учат людей, как обанкротиться, как оставить квартиру, вернуть себе долги, списать и потом через два года обратно быть полноценным участником общества. И мы по своей базе начинаем видеть, что это просто такой фрод, который нарастает», — заявил Близнюк.

Я переехала в Польшу и счастлива Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии Общество 12 минут чтения

Он отметил, что в страховании уже «порешали проблему с автоюристами», но теперь эти же специалисты перешли в сферу кредитных «разбанкротчиков» и продолжают действовать там. В итоге банкам снова придется перекладывать все последствия на клиентов, добавил Близнюк.

Руководитель службы по защите прав потребителей и финансовой доступности Банка России Михаил Мамута, в свою очередь, подчеркнул, что регулятор активно сотрудничает с Федеральной антимонопольной службой в вопросе борьбы с так называемыми «раздолжнителями». Он напомнил, что в России действует закон, запрещающий рекламу подобных услуг.

31 июля Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламировать услуги по банкротству, которые обещают снижение или списание долгов граждан, в том числе перед кредиторами.

Тайна офицера После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили Криминал 14 минут чтения

«Проблему “раздолжнителей” в первую очередь поднимают сами банки, потому что это, скажем так, такой инструмент, который подталкивает человека к выбору, не ведущему к результату, очень часто. То есть тебе обещают прощение долгов, в конечном итоге долг не прощается, плюс ты еще и заплатил что-то дополнительное за услуги такой организации», — сказал Мамута.

Он добавил, что улучшить положение может новый закон о комплексном регулировании задолженности, который рассматривается в Госдуме. Документ, как отметил Мамута, предусматривает возможность для банков согласовывать реструктуризацию долгов между собой при участии финансово-уполномоченного в случаях, когда у клиента несколько кредитов.