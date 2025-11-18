EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Россия и США обсудили новый обмен заключенными

2 минуты чтения 13:49 | Обновлено: 14:07

Россия и США обсудили возможность проведения нового обмена заключенными. Об этом спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев рассказал в интервью изданию Axios. Эту информацию изданию также подтвердил и неназванный американский чиновник.

По словам Дмитриева, тема обмена поднималась во время его визита в США в конце октября. В обсуждениях участвовал спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф, а также другие сотрудники администрации. Источник Axios сообщил, что переговоры прошли «хорошо», однако к какому-либо конкретному соглашению стороны тогда не пришли.

Тайна офицера
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
Криминал14 минут чтения

Ни Дмитриев, ни представители США не уточнили, о каких конкретно заключенных могла идти речь. Однако, по данным Reuters, еще в начале года Вашингтон передал Москве список из девяти американцев, которых хотел бы вернуть. Среди них — 73-летний Стивен Хаббард, задержанный в Украине и обвиняемый в участии в боевых действиях как наемник, бывший морпех Роберт Гилман, осужденный за нападение на полицейского, а также несколько граждан США, проходящих по делам о наркотиках, похищении ребенка или угрозах убийством. Госдепартамент считает некоторых из них «неправомерно задержанными».

С момента возвращения Трампа в Белый дом на новый президенсткий срок Москва и Вашингтон уже провели два обмена заключенными. В частности, в апреле Россия освободила Ксению Карелину, приговоренную к 12 годам по делу о госизмене, а США отпустили Артура Петрова, обвинявшегося в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег. Еще раньше, в феврале, Россия передала США Марка Фогеля, осужденного по делу о контрабанде и хранении наркотиков. А взамен получила Александра Винника, обвиняемого в отмывании миллиардов долларов через криптовалютную биржу BTC-e.

Я переехала в Польшу и счастлива
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
Общество12 минут чтения

По данным Axios, российская сторона рассчитывает, что возможный обмен может продемонстрировать «добрую волю» и укрепить доверие между Москвой и Вашингтоном. Американский чиновник, подтвердивший факт контактов, отметил, что США открыты к обсуждению, однако подчеркнул, что четких договоренностей пока нет. Издание называет возвращение задержанных американских граждан одним из приоритетов администрации Дональда Трампа.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01
Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Интернет и мемы
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
00:01 16 ноября
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Три вагона смерти
Общество
Три вагона смерти
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
00:01 14 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле