Россия и США обсудили новый обмен заключенными

Россия и США обсудили возможность проведения нового обмена заключенными. Об этом спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев рассказал в интервью изданию Axios. Эту информацию изданию также подтвердил и неназванный американский чиновник.

По словам Дмитриева, тема обмена поднималась во время его визита в США в конце октября. В обсуждениях участвовал спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф, а также другие сотрудники администрации. Источник Axios сообщил, что переговоры прошли «хорошо», однако к какому-либо конкретному соглашению стороны тогда не пришли.

Ни Дмитриев, ни представители США не уточнили, о каких конкретно заключенных могла идти речь. Однако, по данным Reuters, еще в начале года Вашингтон передал Москве список из девяти американцев, которых хотел бы вернуть. Среди них — 73-летний Стивен Хаббард, задержанный в Украине и обвиняемый в участии в боевых действиях как наемник, бывший морпех Роберт Гилман, осужденный за нападение на полицейского, а также несколько граждан США, проходящих по делам о наркотиках, похищении ребенка или угрозах убийством. Госдепартамент считает некоторых из них «неправомерно задержанными».

С момента возвращения Трампа в Белый дом на новый президенсткий срок Москва и Вашингтон уже провели два обмена заключенными. В частности, в апреле Россия освободила Ксению Карелину, приговоренную к 12 годам по делу о госизмене, а США отпустили Артура Петрова, обвинявшегося в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег. Еще раньше, в феврале, Россия передала США Марка Фогеля, осужденного по делу о контрабанде и хранении наркотиков. А взамен получила Александра Винника, обвиняемого в отмывании миллиардов долларов через криптовалютную биржу BTC-e.

По данным Axios, российская сторона рассчитывает, что возможный обмен может продемонстрировать «добрую волю» и укрепить доверие между Москвой и Вашингтоном. Американский чиновник, подтвердивший факт контактов, отметил, что США открыты к обсуждению, однако подчеркнул, что четких договоренностей пока нет. Издание называет возвращение задержанных американских граждан одним из приоритетов администрации Дональда Трампа.