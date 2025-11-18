EN
Общество

Феномен «Черных вдов» назвали свидетельством разложения российского общества

2 минуты чтения 15:34 | Обновлено: 18:15
Феномен «Черных вдов» назвали свидетельством разложения российского общества

В российских регионах участились случаи фиктивных браков с военнослужащими, отправляющимися на войну в Украину. Женщины регистрируют отношения с одинокими солдатами, чтобы получить государственные выплаты в случае их гибели. Так называемый «феномен черных вдов» исследует журнал Foreign Policy.

Издание приводит в пример историю 40-летнего Сергея Хандожко из Брянской области, получившую огласку в российских СМИ. Хандожко женился на сотруднице местного военкомата Елене Соколовой в октябре 2023 года, на следующий день отправился на фронт и погиб через несколько месяцев. После его смерти Соколова потребовала положенные по закону компенсации, однако брат Хандожко оспорил брак в суде. 

Тайна офицера
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
Криминал14 минут чтения

Суд в итоге признал брак фиктивным и установил, что он был заключен ради получения выплат. Как отмечает Foreign Policy, подобные схемы все чаще выявляют в разных регионах России, а некоторые случаи доходят до уголовных дел.

Женщины, вовлеченные в такие практики, действуют продуманно, отмечает автор материала. Они намеренно выбирают одиноких, социально уязвимых мужчин без близких родственников, чтобы не пришлось делить выплаты с другими наследниками. 

В ряде расследований, пишет издание, фигурируют не только сами «черные вдовы», но и сотрудники больниц, военкоматов, ЗАГСов и полиции, которые помогают ускорить оформление браков или предоставляют информацию о потенциальных кандидатах.

Размер компенсаций за гибель военнослужащего в сумме может достигать 13 миллионов рублей, что для бедных регионов России является целым состоянием. 

Запах убийцы
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
Криминал17 минут чтения

Foreign Policy связывает распространение подобных схем с экономикой военного времени. Издание отмечает, что глубокая бедность, сокращение социальных расходов и рост зависимости регионов от военных выплат создают «извращенные стимулы», при которых смерть солдата становится экономическим ресурсом. На этом фоне некоторые женщины рассматривают фиктивный брак как единственный способ вырваться из нищеты.

Решения этой проблемы у государства практически нет, резюмирует издание. Даже если фиктивный брак удается аннулировать, компенсации уже выплачены, а военнослужащий погиб. На федеральном уровне обсуждают возможность уголовного наказания за такие браки, однако доказать мотив в суде крайне сложно. Foreign Policy называет происходящее проявлением системного кризиса, при котором война и бедность превращают человеческую жизнь в инструмент борьбы за существование.

Фото:Unsplash

