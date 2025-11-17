Россия готовит миссию для поиска следов жизни на Венере

Автоматическая межпланетная станция «Венера-Д» будет искать признаки примитивной жизни в атмосфере Венеры. Ее запуск запланирован в рамках национального проекта «Космос». Об этом изданию «Вечерняя Казань» рассказал директор Института космических исследований РАН, академик Анатолий Петрукович.

Интерес к Венере, по его словам, связан с тем, что по размеру и плотности она похожа на Землю. Но за четыре миллиарда лет планета сильно нагрелась. Давление у поверхности достигает почти 100 атмосфер, а температура — около 500 градусов по Цельсию.

Петрукович отметил, что у грядущей миссии будет несколько задач. Необходимо изучить природу парникового эффекта, проверить, есть ли на планете активные вулканы, а также исследовать облачный слой на высоте примерно 50 километров. Именно на этом уровне температура и давление ближе к земным условиям, что позволяет искать возможные химические следы гипотетической примитивной жизни, пояснил академик.

Миссия «Венера-Д» включена в десятилетний нацпроект «Космос», который Владимир Путин утвердил в июне 2025 года. Проект рассчитан на 4,4 триллиона рублей и предусматривает создание российской орбитальной станции, обновление спутниковых группировок и программы по исследованию Луны, Солнца и дальнего космоса. Ранее запуск «Венеры-Д» планировался на 2029 год, но сроки несколько раз переносили. Теперь старт намечен на 2036 год.

Последняя масштабная программа изучения Венеры в СССР завершилась более полувека назад, пишет РБК. В 1970 году аппарат «Венера-7» впервые успешно доставил данные с поверхности планеты. Новая миссия, как отмечает Петрукович, должна стать следующей попыткой получить информацию о составе атмосферы и геологии Венеры, а также проверить гипотезы о возможных биологических процессах в ее верхних слоях.

Ученый также рассказал, что Россия готовит новую серию миссий к Луне. Основное внимание планируется уделить ее полярным районам. Это связано с тем, что там обнаружена вода, и эти зоны в целом плохо изучены. Работа на Луне, по его словам, нужна и для того, чтобы проверить технологии, которые могут пригодиться впоследствии при полетах на Марс.

В течение ближайшего десятилетия к Луне собираются отправить семь автоматических станций. В их числе орбитальная «Луна-26», запуск которой намечен на 2028 год, а также несколько посадочных аппаратов. При этом пилотируемые полеты к Луне в России пока не планируются, подчеркнул Петрукович.