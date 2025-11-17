EN
Юлия Навальная объяснила ключевую идею путинизма

20:14

Юлия Навальная в колонке для издания Politico заявила, что у путинизм нет собственной идеологии, он выстроен исключительно на отрицании ценностей европейской цивилизации. Весь путинизм сводится к тому, что власть не признает принципы, на которых строится современная Европа: верховенство закона, защиту прав человека и работу независимых институтов, пояснила Навальная.

Она отметила, что главные разногласия российской оппозиции с властью лежат в области ценностей, а не тактики. Так, убитый в колонии Алексей Навальный и его сторонники критиковали Владимира Путина задолго до вторжения России в Украину. Это происходило тогда, когда европейские столицы оставались открытыми для представителей российской правящей элиты, напомнила Навальная. И эта критика, по ее словам, продолжится вне зависимости от того, как завершится война и останется ли Путин у власти после ее завершения.

Тайна офицера
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
Криминал14 минут чтения

Оппозиционное движение, созданное Алексеем Навальным, вдова политика описала как проевропейское. Она заявила, что рассматривает Россию как часть европейской цивилизации и не считает годы путинизма неизбежным историческим сценарием. По ее мнению, действующая модель управления представляет собой отклонение, при этом у России есть шанс вернуться на европейский путь развития.

Среди целей оппозиции Навальная перечислила приоритет прав человека перед интересами государства, свободу слова и собраний, участие в свободных и честных выборах, развитие федерализма и местного самоуправления, а также независимые суды. Она подчеркнула, что в многонациональной стране это необходимо для сохранения культур и языков народов России. Навальная также заявила, что право на частную собственность должно быть гарантировано, а доходы от природных ресурсов, которыми располагает страна, обязаны служить гражданам, а не использоваться правящей элитой или направляться на войны.

Я переехала в Польшу и счастлива
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
Общество12 минут чтения

Еще одной важной целью оппозиции она назвала стремление к мирной внешней политике. По словам Навальной, идея ведения войны кажется ей столь же абсурдной, как и большинству европейцев. Россия, по ее словам, должна стать «хорошим соседом» для стран вокруг, как на востоке, и на западе.

Обращаясь к европейским политикам, Юлия Навальная призвала их оставаться последовательными и принципиальными. Она заявила, что Европе важно сохранять единство и поддержку тех россиян, которые продолжают выступать за демократические изменения и разделяют европейские ценности. По ее словам, это необходимо для того, чтобы Россия будущего могла стать мирным, демократическим и процветающим государством.

