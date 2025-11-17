В Европе назвали возможные сроки конца войны в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется на окончание войны в Украине к 2027 году. Об этом он сказал во время пресс-конференции после подписания соглашения о военных поставках с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Ouest-France.

Отмечается, что с таким заявлением Макрон выступил, отвечая на вопрос о том, как повлияет на поддержку Киева его уход с поста президента в 2027 году. «Надеюсь, мир будет достигнут до 2027 года. Мы изменили правила игры в плане давления», — подчеркнул президент Франции. В своем выступлении он упомянул санкции в отношении двух крупных российских нефтегазовых компаний, «Роснефти» и «Лукойла», а также «теневого флота».

Я переехала в Польшу и счастлива Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии Общество 12 минут чтения

«Все, что мы делаем, позволяет сопротивляться в краткосрочной перспективе, но решения, принятые сегодня, прежде всего позволяют подготовить надежный мир. Если Украина не будет сильной и надежной страной, Россия нарушит взятые на себя обязательства», — добавил Макрон.

Кроме того, как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на письмо председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕК при планировании финансовой помощи Украине в 2026–2027 годах исходила из того, что война закончится к концу следующего года.

Тайна офицера После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили Криминал 14 минут чтения

По данным издания, в письме говорится о нехватке финансирования Украины и о том, что, согласно прогнозам Международного валютного фонда, «Украина столкнется с огромным дефицитом, который невозможно преодолеть без привлечения нового финансирования» даже с учетом окончания войны в 2026 году и выполнения европейскими странами своих обещаний по поддержке страны.

В письме фон дер Ляйен также напомнила об обязательствах Евросовета «решить неотложные потребности Украины в финансировании на 2026-2027 годы, включая ее военные и оборонные усилия».