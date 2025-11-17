Россиян предупредили об опасности использования зарядок в общественных местах

Использование зарядных станций, расположенных в общественных местах, таких как аэропорты, вокзалы и торговые центры, может привести к заражению устройства вредоносными программами и утечке данных. Об этом заявили эксперты, опрошенные изданием РБК.

По их словам, неправильные действия пользователя при подключении могут дать злоумышленникам доступ к личным данным, фотографиям и банковским приложениям.

Самая большая ошибка, которую может совершить человек, подключая свой гаджет к общественной зарядке, это разрешить доступ к данным самому, предупредил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он напомнил, что при подключении кабеля USB устройство само спрашивает пользователя о типе устанавливаемого соединения — «только зарядка» или «доступ к данным».

«Если, подключая телефон в незнакомом месте, вы даете такое разрешение [на доступ к данным] , устройство фактически может получить вредоносное приложение, или данные с него могут считать», — предупредил Муртазин, подчеркнув, что единственный единственный безопасный вариант использования зарядных станций в общественных местах — это всегда выбирать режим «только зарядка».

Поступающий так пользователь и его данные остаются в безопасности, заверил эксперт. «В общественных местах таких приложений, которые бы взламывали аппарат без вашего ведома, не существует», — утверждает Муртазин.

В то же время глава агентства TelecomDaily Денис Кусков отметил, что угрозу безопасности могут представлять не только подключения к стационарным портам зарядки в общественных местах, но и некоторые пауэрбанки. «Если в них вставлен модуль Wi-Fi, то данные с телефона могут передаваться еще куда-то. Добросовестные компании, конечно, так не делают», — пояснил эксперт.

Он добавил, что пользователям в целом стоит как можно меньше пользоваться любыми устройствами и Wi-Fi сетями, которые не принадлежат им самим. «Если у вас есть свой шнур, то, конечно, лучше заряжать им. Если у вас есть свой пауэрбанк, лучше заряжать пауэрбанком. Любое подключение к неофициальной сети Wi-Fi также грозит утечкой информации. Но бояться этого на 100%, конечно, не надо», — заключил Кусков.

Ранее директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura Александр Вураско сообщал, что за первые восемь месяцев 2025 года число публичных инцидентов с утечками данных россиян сократилось на 16,5%.