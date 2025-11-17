СМИ рассказали о пристроенных на «теплые места» родственниках членов правления «Газпрома»

Каждый из 14 членов правления «Газпрома» устроил своих родственников на работу в компании или на другие, связанные с государством должности. Об этом в масштабном расследовании о кумовстве в российской власти «Отцы и деды» пишет издание «Проект». Нашлись в «Газпроме» и родные Владимира Путина.

Так, родственников, в разное время работавших в «Газпроме», журналисты нашли у 12 членов правления компании. Одним из самых ярких проявлений непотизма авторы расследования называют случай с Максимом Маркеловым. Он начал работу в одной из «дочек» газовой корпорации «Газпром инвест» после того, как его отец Виталий Маркелов занял пост заместителя председателя правления «Газпрома» в 2012 году. О начале работы в «Газпром инвест» Маркелов-младший сообщил в собственном инстаграме под фото, на котором он позирует в майке с надписью «Как босс».

В 2018 году в прессе распространились другие свидетельства роскошной жизни Максима Маркелова, опубликованные им в соцсетях. Среди них выложенные им фото с собой на фоне Rolls-Royce у входа в казино в Монте-Карло, за рулем Porsche Cayenne Turbo и в салоне частного самолета.

По данным «Проекта», Маркелов-младший ушел с работы в структурах «Газпрома» в 2020 году и теперь занимает должность замгендиректора в компании Алексея Репика «Р-строй». Она занимается строительством в разрушенном, а затем оккупированном российскими войсками Мариуполе.

Журналисты также нашли среди работающих в «Газпроме» и его дочерних структурах немало родственников главы компании Алексея Миллера. Так, по данным издания, до 2019 года в «Газпромнефти» работала падчерица Миллера Светлана Кузнецова. При этом ее муж Александр Кузнецов занимает должность гендиректора сразу в двух дочерних фирмах «Газпрома», а также является заместителем директора строительного «мегаподрядчика» газового гиганта «Газстройпрома». Кроме того, в филиале «Газпрома» по управлению служебными зданиями работает жена сына Миллера от первого брака Михаила Оксана Колоколова.

Нашлись среди управленцев «Газпрома» и родственники Владимира Путина. Так, в 2004 году начальником медицинского управления компании стал двоюродный племянник главы Кремля психиатр-нарколог по образованию Михаил Путин. В 2007, как пишет «Проект», он «пошел на повышение» и получил должности заместителя председателя правления страховой компании «Согаз» и советника председателя правления всего «Газпрома».

В 2018 году Михаил Путин совершил новый карьерный рывок, став уже одним из членов правления «Газпрома». Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждал, что головокружительная карьера Михаила Путина плод его собственных усилий, так как с дядей он «фактически не общается». Однако, «Проект» утверждает, что это ложь, а Владимир Путин хорошо знает семью племянника, отца которого — своего кузена Евгения — он называл «хранителем родовой памяти Путиных».