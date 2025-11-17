EN
План Британии наладить контакт с Путиным провалился

2 минуты чтения 11:34

Советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл пытался открыть неформальный канал связи с Владимиром Путиным, однако его попытки провалились. Об этом пишет Financial Times.

По словам трех источников газеты, в начале 2025 года Пауэлл, которого называют опытным переговорщиком, позвонил помощнику Путина по внешней политике Юрию Ушакову. Они подчеркнули, что такой шаг был вызван опасениями Лондона и его европейских союзников из-за непредсказуемой политики Дональда Трампа по Украине. Поэтому, как отмечается, Пауэлл попытался напрямую объяснить Москве позицию Британии и ЕС.

Источники утверждают, что телефонная беседа «была разовой» и не оправдала ожидания европейской стороны. По словам одного из собеседников газеты, «все прошло неудачно».

В Кремле подтвердили разговор Пауэлла и Ушакова. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, «такой контакт действительно имел место».

«Но диалог не продолжился. Во время контакта собеседник проявил сильное желание донести европейскую позицию, но не было намерения или готовности выслушать нашу. Поскольку взаимный обмен мнениями оказался невозможен, диалог не получил развития», — заявил Песков в разговоре с Financial Times.

По словам неназванного европейского чиновника, звонок Пауэлла не был частью скоординированных усилий стран «Большой семерки», а представлял собой «самостоятельную инициативу Великобритании», которую поддержали некоторые европейские лидеры. 

«Опасение заключалось в том, что мы фактически передали американцам ведение переговоров с россиянами», — сказал он.

Тем не менее, некоторые европейские союзники опасались, что такая инициатива могла ослабить давление на Москву через санкции и другие меры, направленные на то, чтобы вынудить Россию вести переговоры с максимально слабой позиции, рассказал второй европейский чиновник. Кроме того, по его словам, «существовал страх», что администрация президента США Дональда Трампа могла расценить инициативу Великобритании в обход американских усилий по переговорам как «враждебный шаг».

