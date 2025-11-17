EN
Названы лучшие города мира

2 минуты чтения 23:57

Консалтинговая компания Resonance Consultancy составила рейтинг лучших городов в будущем году. В него вошли сто городов-миллионников со всего мира. При этом в компании отметили, что из анализа исключили российские мегаполисы из-за войны в Украине.

В описании методологии сказано, что при составлении рейтинга его авторы использовали в том числе Google, Instagram и TikTok. Аналитики основывались на измерениях 46 равнозначных показателей в 30 категориях. Категории, в свою очередь, разделены на три части: «Удобство для жизни», «Привлекательность» и «Процветание». 

В пункт «Удобство для жизни» вошли такие показатели, как достопримечательности и памятники архитектуры, пешая доступность до мест ежедневной активности в городе, возможности для езды на велосипеде, качество воздуха, наличие зеленых насаждений и парков, развитость общественного транспорта, скорость интернета и другие.

При оценке привлекательности городов составители рейтинга анализировали их популярность в Google Trends за последний год, количество отметок в Facebook или аналогичных соцсетях в странах, где Facebook недоступен, публикации в Instagram с геолокацией и видео в TikTok. Кроме того, в этом пункте учитывались возможности для ночных развлечений, количество и популярность местных ресторанов, число театров и концертных залов с высоким рейтингом на Google и Trip.com и другие факторы.

В пункте «Процветание» авторы рейтинга дали оценку факторам, способствующим экономическому росту и привлечению талантливых специалистов. К ним относятся в частности число компаний с более чем тысячью сотрудников, уровень безработицы и образования, количество аэропортов и число прямых направлений из них.

Кроме того, при составлении рейтинга учитывалось мнение более чем 21 тысячи респондентов из 31 страны. Им задавали вопросы о городах, в которых они больше всего хотели бы жить, которые они хотели бы посетить и где, по их мнению, они найдут лучшие возможности для трудоустройства. 

В результате лучшим городом 2026 года был признан Лондон с 12 миллионами жителей. Британская столица стала лидером 11-й раз подряд. Лондон занял первое место по 34 показателям. За ним идут Нью-Йорк и Париж.

В десятке лидеров оказались Токио, Мадрид, Сингапур, Рим, Дубай и Берлин. В топ-20 попали Барселона, Сидней, Лос-Анджелес, Сеул, Амстердам, Пекин, Шанхай, Торонто, Сан-Паулу, Гонконг и Стамбул. Замыкают список Доха, Бирмингем, Бухарест, Порту и Мекка.

