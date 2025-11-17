Комедию о войне в Украине решили снять в России

Онлайн-кинотеатр Premier объявил о начале работы над проектом «Обратная сторона медали». Это, как отмечается, будет комедийный сериал, действие которого разворачивается на войне в Украине. Производство финансируется Институтом развития интернета (АНО «ИРИ»), созданным при участии администрации президента.

Сериал снимает режиссер Олег Фомин по сценарию участника «СВО» Николая Сидорова. Группа добровольцев прибывает на фронт и оказывается под началом «опытного бойца» по прозвищу Куба. Герой не горит желанием заниматься новобранцами, но вынужден подчиниться приказу. Персонажи по ходу развития сюжета попадают в «опасные, курьезные и абсурдные ситуации».

По словам режиссера, решение взяться за сериал он принял после общения с ранеными российскими военными в госпиталях. «Для меня великая ответственность снимать это кино. Я четыре месяца ездил со своими показами в госпиталь, и каждый раз мы с бойцами разговаривали о том, насколько необходимо показывать то, что сегодня происходит в зоне СВО, и как это показывать. Для меня важнее всего сохранить правду. У каждого героя сериала есть свой прототип. И могу заявить, что раненые бойцы, к которым я ездил, благословили меня на это кино», — считает Олег Фомин.

В актерский состав вошли Владимир Епифанцев, Андрей Фролов, Александр Головин, Мирослава Михайлова, Александр Лойе, Александр Михайлов и Гурам Баблишвили. Одним из продюсеров выступает комик Вадим Галыгин. Премьера намечена на 2026 год.

Анонс проекта уже вызвал критику даже во власти. Так, депутат Брянской областной думы и зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов назвал идею комедии на фоне продолжающейся войны «глубоко порочной и аморальной». Он убежден, что это оскорбит семьи военных.

Как отмечает The Moscow News, название сериала совпадает с названием телеграм-канала Reverse Side of the Medal, который ранее связывали с ЧВК «Вагнер». Издание также напоминает, что среди соучредителей ИРИ значатся российское государство и Министерство образования и науки. А возглавляет Институт Александр Гореславский, ранее руководивший АНО «Диалог» и работавший главным редактором «Ленты.ру» после смены руководства в 2014 году. Он находится под санкциями ЕС, Швейцарии, Австралии и Канады.