Экономика

Назван размер штрафа за неуплату налога на имущество

2 минуты чтения 15:46

Российским налогоплательщикам, не оплатившим налог на имущество до 1 декабря, каждый день, начиная со 2 числа, будут начислять пени в размере 5,5 копейки за каждые 100 рублей долга, сообщает РИА «Новости».

Согласно правилам Федеральной налоговой службы, для расчета пени нужно взять одну трехсотую долю от ключевой ставки Банка России, актуальной на день формирования недоимки. Сейчас ставка ЦБ составляет 16,5%.

«Налогоплательщикам, проживающим вне адреса регистрации, рекомендуется зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы или портале госуслуг. Отсутствие полученного уведомления не снимает обязанность по уплате налога. При несвоевременной оплате предусмотрена ежедневная пеня за каждый просроченный день», — заявила ФНС.

Пени будут начисляться ежедневно до тех пор, пока задолженность не будет погашена.Также чиновники могут выписывать дополнительные штрафы за неуплату налогов.

Через три месяца после начала просрочки налоговая служба направит плательщику требование об уплате, а если оно не будет исполнено, то начнет процедуру взыскания. В этом году ФНС получила право взыскивать неуплаченные налоги с банковских счетов без решения суда.

По данным «Интерфакса», Минфин предложил в следующем году ввести новый «технологический сбор» и внес эту поправку на рассмотрение в правительство. По данным источника агентства, новым сбором могут обложить импорт и производство некоторых товаров, их список утвердят отдельно.

В сентябре Минфин предложил повысить налог на добавленную стоимость (НДС) до 22%, изменения не коснутся социально значимых товаров, НДС для которых составляет 10%.

