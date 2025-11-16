В отношениях России и США приоткрылось «окно возможностей»

Между Россией и США «приоткрылось окно возможностей» для нормализации их отношений. Об этом в своем официальном телеграм-канале заявило российское посольство в Вашингтоне. При этом в дипмиссии России напомнили, что американо-российские дипломатические отношения были установлены 92 года.

«На фоне отвергаемой администрацией Д.Трампа либерал-глобалистской модели “миропорядка, основанного на правилах”, в отношениях России и США как великих держав приоткрылось “окно возможностей” для их нормализации на основе принципов равноправия, уважения национальных интересов и неконфронтационного сосуществования», — говорится в публикации посольства.

Там также добавили, что именно такой подход «позволил совершить прорыв в далеком 1933 году». В публикации отмечается, что этому предшествовал длительный период отсутствия официальных связей, когда «правящие круги США в течение 16 лет отказывались иметь дело с молодым Советским государством, объявленным угрозой “цивилизованному миру”».

«Потребовались политическое мужество Президента Ф.Рузвельта и здравомыслящих американских политиков, которые осознали новые геополитические реалии, а также заинтересованность бизнеса в условиях Великой депрессии 1930-х годов в масштабных проектах в контексте ускоренной индустриализации в СССР, для принятия решения о признании Советского Союза», — подчеркнули в дипмиссии.

Дипломатические отношения между Российской империей и США были установлены в 1809 году. Однако, новую Советскую Россию Вашингтон признал лишь спустя 16 лет после революции 1917 года и прихода к власти коммунистов. После развала Советского Союза в 1991 году его правопреемницей была признана Российская Федерация.