EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

В отношениях России и США приоткрылось «окно возможностей»

2 минуты чтения 11:56

Между Россией и США «приоткрылось окно возможностей» для нормализации их отношений. Об этом в своем официальном телеграм-канале заявило российское посольство в Вашингтоне. При этом в дипмиссии России напомнили, что американо-российские дипломатические отношения были установлены 92 года.

«На фоне отвергаемой администрацией Д.Трампа либерал-глобалистской модели “миропорядка, основанного на правилах”, в отношениях России и США как великих держав приоткрылось “окно возможностей” для их нормализации на основе принципов равноправия, уважения национальных интересов и неконфронтационного сосуществования», — говорится в публикации посольства.

Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
Интернет и мемы7 минут чтения

Там также добавили, что именно такой подход «позволил совершить прорыв в далеком 1933 году». В публикации отмечается, что этому предшествовал длительный период отсутствия официальных связей, когда «правящие круги США в течение 16 лет отказывались иметь дело с молодым Советским государством, объявленным угрозой “цивилизованному миру”».

«Потребовались политическое мужество Президента Ф.Рузвельта и здравомыслящих американских политиков, которые осознали новые геополитические реалии, а также заинтересованность бизнеса в условиях Великой депрессии 1930-х годов в масштабных проектах в контексте ускоренной индустриализации в СССР, для принятия решения о признании Советского Союза», — подчеркнули в дипмиссии.

Дипломатические отношения между Российской империей и США были установлены в 1809 году. Однако, новую Советскую Россию Вашингтон признал лишь спустя 16 лет после революции 1917 года и прихода к власти коммунистов. После развала Советского Союза в 1991 году его правопреемницей была признана Российская Федерация.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Интернет и мемы
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
00:01
Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Три вагона смерти
Общество
Три вагона смерти
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
00:01 14 ноября
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Политика
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
00:01 13 ноября
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Мир
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
00:01 12 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству