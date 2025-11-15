EN
Общество

Россиянам из приграничных регионов начали блокировать сим-карты

2 минуты чтения 17:24

Жители приграничных российских регионов с 14 ноября начали жаловаться на блокировки сим-карт из-за нового закона о «периоде охлаждения» при возвращении из-за границы, сообщает «Новая газета».

В Псковской области, граничащей с Латвией и Эстонией, жители жалуются, что им постоянно приходится проходить верификацию из-за неустойчивого сигнала в регионе. При проблемах со связью в России телефоны пользователей автоматически подключаются к западным операторам, пишет «Псковская губерния».

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
Общество9 минут чтения

Телеграм-канал BLAGvegas сообщил, что жителям находящегося на границе с Китаем Благовещенска также отключают мобильный интернет после того, как их устройства соединяются с китайскими операторами. «Наш подписчик столкнулся с этим, сидя у себя дома, вдалеке от заграницы, а следовательно, и с нововведением. Благо, капчу пройти было нетрудно, и связь подключается не так уж долго», — рассказали авторы канала.

Житель Белгорода сообщил «Новой газете Европа», что его сим-карта МТС была заблокирована, когда он находился на улице Губкина. Ему также пришлось ввести капчу, чтобы восстановить доступ. Журналистка «Дождя» Анна Монгайт опубликовала сообщение своего подписчика о том, что он столкнулся с блокировкой, когда съездил в Шебекино из Белгорода.

Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
Общество15 минут чтения

Минцифры объявило о запуске 24-часового «периода охлаждения» для сим-карт 10 ноября. По словам чиновников, блокировка мобильного интернета и смс поможет бороться с украинскими беспилотниками, оснащенными российскими сим-картами.

В случае блокировки мобильного интернета пользователи получают сообщение от оператора с просьбой пройти верификацию. Обычно для этого нужно ввести капчу или позвонить в колл-центр оператора.

