В сети пытаются разгадать ежегодную обложку The Economist с прогнозами на 2026 год

2 минуты чтения 13:48

Журнал The Economist опубликовал свою традиционную обложку с прогнозами на следующий год и опубликовал статью о главных трендах 2026 года. Иллюстратор изобразил мир в виде футбольного мяча и разместил на нем политиков, оружие и разные символы, обозначающие возможные будущие события.

Один из самых крупных элементов в центре обложки — большой торт с числом 250, обозначающий годовщину основания Соединенных Штатов. Летящий футбольный мяч намекает на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в странах Северной Америки.

«Иллюстрация мира на футбольном мяче с политиками, лодками, боевыми ракетами и другими элементами, указывающими на наступающий год» / The Economist

«Республиканцы и демократы будут описывать одну и ту же страну в совершенно разных терминах в честь 250-летия ее основания. Избиратели вынесут свой вердикт о будущем Америки на промежуточных выборах в ноябре. Но даже если демократы получат большинство в Палате представителей, правление Трампа, основанное на запугивании, пошлинах и указах, продолжится», — написал в своей статье о десяти основных трендах 2026 года редактор проекта The World Ahead Том Стэндидж.

В первую пятерку главных трендов по версии автора проекта также вошли разрушение прежнего миропорядка, рост напряженности между странами, экономические проблемы Европы и рост влияния Китая. Журналист указал и на такие явления, как глобальное потепление и распространение опасений по поводу искусственного интеллекта.

«Комсомольская правда», которую называют «любимой газетой Путина», посчитала, что обложка британского журнала намекает на убийство президента Украины Владимира Зеленского, так как он изображен в окружении взрывов, а также в его сторону движется танк. При этом рядом с украинским президентом изображен корабль, и один из членов экипажа протягивает ему амфору.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

«Берусь утверждать, что это финикийский корабль, а не драккар. И одежда на моряках – финикийская. Финикийцы основали враждовавший с Римом город Карфаген, который был разрушен до основания. Мне намек понятен: финикиец передает Зеленскому в амфоре напоминание о печальной судьбе своего города», — предположил в разговоре с прокремлевским изданием профессор Дипломатической академии МИД Александр Артамонов.

Также на обложке изображено множество таблеток. Стэндидж отметил, что в мире появляется все больше дешевых и качественных препаратов для похудения, а выход таких препаратов, как «Оземпик», в форме таблеток сделает их еще более доступными. При этом он обратил внимание, что это явление расширяет дискуссию об этичности применения препаратов для похудения в спорте.

