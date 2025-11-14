Власти посоветовали россиянам не ждать «тучные годы»

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что россиянам стоит работать без оглядки на экономическую ситуацию и не рассчитывать на «тучные или худые» годы. Фрагмент интервью опубликован в телеграм-канале журналиста Александра Юнашева.

«Я вам так скажу — не надо рассчитывать на тучные или худые годы. Надо быть всегда готовым к выполнению тех задач, которые перед нами стоят», — сказал Силуанов. Министр добавил, что такого же подхода придерживаются его ведомство и Банк России. Т.е., несмотря на санкции, все обязательства выполняются, а ресурсы находятся, пояснил он.

Судя по кадрам интервью, рядом с министром в этот момент находилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Оба присутствовали на XIII Конгрессе финансистов Казахстана, который прошел в Алма-Ате.

На этом же форуме Набиуллина признала, что регулятор допустил ошибку в коммуникации с рынком по поводу ключевой ставки в конце 2023 года, пишет РБК. Тогда ЦБ повысил ставку до 16% и удерживал ее на этом уровне в течение семи месяцев. Рынок неверно интерпретировал сигналы ЦБ, что привело к росту кредитной активности.

В конце октября Набиуллина, выступая в Госдуме с докладом о планах денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы, заявила, что текущая политика Центробанка направлена на предотвращение гиперинфляции, как в 1990-х. Она напомнила, что те события привели к резкому падению инвестиций и фактической утрате возможностей долгосрочного рублевого кредитования.

По словам Набиуллиной, регулятор рассчитывает, что в 2026 году инфляция снизится к целевому уровню около 4%. Она подчеркнула, что сбалансированная бюджетная политика будет способствовать этой динамике и поможет сохранить устойчивость финансовой системы в условиях санкций и внешних ограничений.