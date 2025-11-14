EN
США решили отказывать в визах людям с раком и другими заболеваниями

08:00

Сотрудники визовых служб США по всему миру будут отказывать в выдаче виз соискателям, страдающим хроническими заболеваниями, такими как рак, диабет и ожирение. Об этом пишет американская газета The Washington Post, ссылаясь на оказавшеюся в распоряжении редакции копию директивы, разосланной в американские диппредставительства главой госдепартамента США Марко Рубио в начале ноября.

«Необходимо учитывать состояние здоровья заявителя. Определенные заболевания, включая, помимо прочего, сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания, онкологические заболевания, диабет, нарушения обмена веществ, неврологические заболевания и психические расстройства, могут потребовать лечения стоимостью в сотни тысяч долларов», — говорится в ней.

Кроме того, то же документ предписывает консульским работникам учитывать при принятии решения о выдачи виз наличие у соискателя ожирения. В нем отмечается, что оно может вызывать апноэ во сне, высокое кровяное давление и клиническую депрессию.

Решение внешнеполитического ведомства США прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Анна Келли. По ее словам, «в течение 100 лет политика Госдепартамента включала в себя полномочия отказывать в выдаче виз заявителям, которые могли бы стать финансовым бременем для налогоплательщиков, например, лицам, желающим получить финансируемую государством медицинскую помощь в США, и могли бы еще больше истощить ресурсы здравоохранения американских граждан».

«Администрация президента Трампа наконец-то полностью реализует эту политику, ставя американцев на первое место», — добавила она.

Как отмечает издание, новая директива является последним примером более жесткой позиции администрации президента США Дональда Трампа в отношении легальной иммиграции. Ужесточение правил выдачи виз распространяется как на владельцев временных виз, таких как визы H-1B, так и на иммигрантов, желающих получить постоянное место жительства в США по рабочим и семейным причинам.

