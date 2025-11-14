СМИ: семья одного из ближайших соратников Путина скрыла недвижимость на миллиарды рублей

Семья ближайшего соратника Владимира Путина и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева, владеет огромным количеством недвижимости, большая часть из которых скрыта и оформлена на тайную супругу его старшего сына. Об этом говорится в расследовании «Проекта».
Сообщается, что публично семья Патрушевых рассказывала лишь об одном объекте недвижимости на 12 сотках, расположенном в 60 километрах от Санкт-Петербурга. В действительности домов и участков у родственников, как выяснилось, намного больше.
По данным «Проекта», значительную часть земель для строительства домов Патрушевым передал влиятельный миллиардер Владимир Евтушенков. Так, на одном из участков в Серебряном Бору, подаренной жене бывшего директора ФСБ Елене Патрушевой, был построен огромный дом в полторы тысячи квадратных метров, который Росреестр сразу же засекретил. Отмечается, что «Мосдачтрест» также уступил один из домов Татьяне Разумиловой, супруге младшего сына Николая Патрушева Андрея Патрушева.
«Самым главным подарком» Евтушенкова семье Патрушевых журналисты назвали участок, расположенный в километре от дома жены Николая Патрушева Елены. На нем, как отмечается, вице-премьер правительства, старший сын Николая Патрушева Дмитрий Патрушев, построил огромный особняк площадью около 2600 квадратных метров. Дом, по данным «Проекта», как и многие, был записан на тайную супругу Дмитрия Марину Артемьеву.
«Проект» отмечает, что без привлечения заемных средств Артемьева стала собственницей 95 соток земли в Серебряном бору, стоимостью в более чем два миллиарда рублей, а также нескольких зданий общей площадью около 5800 квадратных метров. Кроме того, ей принадлежит еще около 70 соток в деревне Лобаново, где соседние участки оформлены на Елену Патрушеву.
«Проект» выяснил, что в столице, на Патриарших прудах, Артемьева владеет двухсотметровой квартирой в клубном доме «Мастер и Маргарита», стоимость которой превышает 300 миллионов рублей.
Помимо жилой недвижимости, гражданская супруга Дмитрия Патрушева имеет в собственности и коммерческие объекты: 170 квадратных метров в башне «Империя» в Москва-Сити, более 500 метров в торговой галерее «Лотос» и 700 метров в ТЦ «Водный», отмечают журналисты. Семья также владеет квартирой на Рочдельской 12, предназначенной для малоимущих чиновников. По оценкам экспертов, общая стоимость всего имущества семьи превышает пять миллиардов рублей.