Политика

СМИ: семья одного из ближайших соратников Путина скрыла недвижимость на миллиарды рублей

2 минуты чтения 12:08

Семья ближайшего соратника Владимира Путина и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева, владеет огромным количеством недвижимости, большая часть из которых скрыта и оформлена на тайную супругу его старшего сына. Об этом говорится в расследовании «Проекта».

Сообщается, что публично семья Патрушевых рассказывала лишь об одном объекте недвижимости на 12 сотках, расположенном в 60 километрах от Санкт-Петербурга. В действительности домов и участков у родственников, как выяснилось, намного больше.

По данным «Проекта», значительную часть земель для строительства домов  Патрушевым передал влиятельный миллиардер Владимир Евтушенков. Так, на одном из участков в Серебряном Бору, подаренной жене бывшего директора ФСБ Елене Патрушевой, был построен огромный дом в полторы тысячи квадратных метров, который Росреестр сразу же засекретил. Отмечается, что «Мосдачтрест» также уступил один из домов Татьяне Разумиловой, супруге младшего сына Николая Патрушева Андрея Патрушева. 

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
Политика8 минут чтения

«Самым главным подарком» Евтушенкова семье Патрушевых журналисты назвали участок, расположенный в километре от дома жены Николая Патрушева Елены. На нем, как отмечается, вице-премьер правительства, старший сын Николая Патрушева Дмитрий Патрушев, построил огромный особняк площадью около 2600 квадратных метров. Дом, по данным «Проекта», как и многие, был записан на тайную супругу Дмитрия Марину Артемьеву.

«Проект» отмечает, что без привлечения заемных средств Артемьева стала собственницей 95 соток земли в Серебряном бору, стоимостью в более чем два миллиарда рублей, а также нескольких зданий общей площадью около 5800 квадратных метров. Кроме того, ей принадлежит еще около 70 соток в деревне Лобаново, где соседние участки оформлены на Елену Патрушеву.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

«Проект» выяснил, что в столице, на Патриарших прудах, Артемьева владеет двухсотметровой квартирой в клубном доме «Мастер и Маргарита», стоимость которой превышает 300 миллионов рублей.

Помимо жилой недвижимости, гражданская супруга Дмитрия Патрушева имеет в собственности и коммерческие объекты: 170 квадратных метров в башне «Империя» в Москва-Сити, более 500 метров в торговой галерее «Лотос» и 700 метров в ТЦ «Водный», отмечают журналисты. Семья также владеет квартирой на Рочдельской 12, предназначенной для малоимущих чиновников. По оценкам экспертов, общая стоимость всего имущества семьи превышает пять миллиардов рублей.

