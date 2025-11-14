EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Стали известны самые популярные у россиян страны для путешествий на Новый год

2 минуты чтения 10:49 | Обновлено: 10:51

Спрос на зарубежные поездки на Новый год вырос с 2024 года на 30%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные сервиса «Островок», эксперты которого проанализировали число бронирований отелей и апартаментов в период с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Основываясь на этом анализе, издание публикует список самых популярных у россиян направлений для новогоднего путешествия и средние цены на них.

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
Политика8 минут чтения

Возглавила список Беларусь со средней стоимостью бронирования одной ночи в 11,8 тысячи рублей. По данным «Островка», цены там выросли за год на 7%. Следом идет подешевевший за год на 14% Таиланд со средней стоимостью ночи в 10,35 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Узбекистан. Там цена за ночь в отеле за год упала на 6%, составив 5,8 тысячи рублей.

Кроме того, в топ-10 самых популярных у россиян направлений для новогодних путешествий вошли Турция (8,5 тысячи рублей за ночь), ОАЭ (26,25 тысячи рублей), Грузия (7 тысяч рублей), Абхазия (5,6 тысячи рублей), Казахстан (5,1 тысячи рублей), Армения (7,2 тысячи рублей) и Италия со средней ценой ночи в отеле в 12,85 тысячи рублей.

Три вагона смерти 
Три вагона смерти 
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
Общество20 минут чтения

Среди новичков десятки в «Островке» отметили Казахстан, поднявшийся с 12 места в прошлом году на седьмое в нынешнем. В целом же количество бронирований в текущем году показало значительный рост, рассказала руководитель пресс-службы сервиса «Островок» Анита Гусич.

«Во Вьетнаме и Китае отмечается рост количества бронирований более чем в два раза год к году. Также спрос вырос в Казахстане — в два раза, Армении — на 98%, Грузии — на 49%, Беларуси — на 36%», — уточнила она. Кроме того, по словам Гусич, среди не вошедших в топ-10 направлений выделяется Франция с ростом бронирований на 82% год к году.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Три вагона смерти 
Общество
Три вагона смерти 
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
00:01
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Политика
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
00:01 13 ноября
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Мир
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
00:01 12 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года