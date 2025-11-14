Стали известны самые популярные у россиян страны для путешествий на Новый год

Спрос на зарубежные поездки на Новый год вырос с 2024 года на 30%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные сервиса «Островок», эксперты которого проанализировали число бронирований отелей и апартаментов в период с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Основываясь на этом анализе, издание публикует список самых популярных у россиян направлений для новогоднего путешествия и средние цены на них.

Возглавила список Беларусь со средней стоимостью бронирования одной ночи в 11,8 тысячи рублей. По данным «Островка», цены там выросли за год на 7%. Следом идет подешевевший за год на 14% Таиланд со средней стоимостью ночи в 10,35 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Узбекистан. Там цена за ночь в отеле за год упала на 6%, составив 5,8 тысячи рублей.

Кроме того, в топ-10 самых популярных у россиян направлений для новогодних путешествий вошли Турция (8,5 тысячи рублей за ночь), ОАЭ (26,25 тысячи рублей), Грузия (7 тысяч рублей), Абхазия (5,6 тысячи рублей), Казахстан (5,1 тысячи рублей), Армения (7,2 тысячи рублей) и Италия со средней ценой ночи в отеле в 12,85 тысячи рублей.

Среди новичков десятки в «Островке» отметили Казахстан, поднявшийся с 12 места в прошлом году на седьмое в нынешнем. В целом же количество бронирований в текущем году показало значительный рост, рассказала руководитель пресс-службы сервиса «Островок» Анита Гусич.

«Во Вьетнаме и Китае отмечается рост количества бронирований более чем в два раза год к году. Также спрос вырос в Казахстане — в два раза, Армении — на 98%, Грузии — на 49%, Беларуси — на 36%», — уточнила она. Кроме того, по словам Гусич, среди не вошедших в топ-10 направлений выделяется Франция с ростом бронирований на 82% год к году.