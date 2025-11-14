EN
Эксперт рассказал о покидающих города россиянах

2 минуты чтения

Около 80% российских городов теряют население, люди переезжают в небольшое количество точек роста экономики России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя генерального директора «Дом.рф» Антона Финогенова.

В основном число жителей растет в Москве, Санкт-Петербуге и в республиках Кавказа, рассказал Финогенов. Он отметил, что именно 20% крупнейших городов России «двигают экономику» России вперед.



 


Финогенов заявил, что большинство городов России не приносят прибыль. В городах, по его данным, живет 80% населения России, а при учете агломераций эта доля вырастает до 90%. В «Дом.рф» считают, что в будущем россияне будут стремиться поселиться именно в агломерациях, которые начнут расширяться вместе с развитием транспортной инфраструктуры.

«Фактор 1,5-2-часовой доступности до крупного мегаполиса останется. Но транспортная эволюция эти границы раздвинет. Дом в сельской местности — де факто в городе — тот тренд, который будет нас ждать», — заявил Финогенов.

Ранее исследователи из РАНХиГС подсчитали, что в России могут исчезнуть почти 130 малых городов, в которых сейчас проживают почти 3,5 миллиона человек. За последние 10 лет численность их населения сократилась почти на 315 тысяч человек.

 
 



Наибольшим рискам подвержены северные угольные, металлургические и лесопромышленные, а также расположеные на переферии города, отмечают исследователи. Среди причин потенциального исчезновения городов — сокращение населения, снижение занятости и уменьшение числа представителей малого и среднего бизнеса.

При этом процесс «сжатия» малых городов идет с разной скоростью и может происходить на протяжении жизни нескольких поколений. Ученые отмечают, что исчезновение города может быть обратимым процессом. Для этого, по их мнению, нужно перераспределять логистические потоки, создавать промышленные кластеры, проекты в сфере туризма или возрождать локальные производства.

