EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: россиянин пил энергетики 8 лет подряд и лишился возможности ходить

2 минуты чтения 14:52

Житель города Надым Артем оказался в тяжелом состоянии после многолетнего систематического употребления энергетических напитков. У 22-летнего молодого человека отказали ноги, теперь он не может самостоятельно передвигаться. Об этом пишет Ura.ru.

По словам родственников Артема, проблемы со здоровьем у него начали проявляться еще в подростковом возрасте. Он увлекся компьютерными играми и, чтобы играть по ночам, стал регулярно пить энергетики. Постепенно количество выпитых им банок росло. Вместо одной он стал употреблять по несколько в день, часто на голодный желудок. А первые тревожные симптомы появились, когда ему было 16 лет.

Три вагона смерти
Три вагона смерти
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
Общество20 минут чтения

Летом прошлого года молодого человека впервые госпитализировали с резкими болями в животе. Врачи диагностировали панкреатит и назначили лечение. Однако после выписки его состояние улучшилось ненадолго. Вскоре боли вернулись, и при повторном обследовании специалисты обнаружили кисту поджелудочной железы. Через некоторое время Артем вновь оказался в больнице, на этот раз в реанимации.

По словам матери Артема Екатерины, у него развился гнойный некроз поджелудочной железы, возникли осложнения со стороны печени, селезенки и сердечно-сосудистой системы. А далее на фоне тяжелой интоксикации и обширного повреждения органов появились и неврологические нарушения. У Артема начала пропадать чувствительность в ногах, затем он полностью утратил способность ходить.

«Поджелудочная сжигалась, начался некроз. Это затронуло все: печень, селезенку, психику, пропал голос. А потом и ноги отказали. В один день он просто не смог встать», — рассказала Екатерина. 

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

После стабилизации состояния молодого человека перевели в Санкт-Петербург, где он проходит реабилитацию и заново учится ходить. Врачи оценивают, что восстановление может занять от шести месяцев до года, но прогнозы по поджелудочной железе остаются неопределенными.

Ранее ученые сообщили о возможных рисках, связанных с отдельными компонентами энергетических напитков. Выяснилось, что таурин — аминокислота, которую добавляют в популярные энергетики, включая Red Bull и Celsius, — может повышать риск развития рака крови. 

По данным The Independent, при лейкемии злокачественные клетки используют таурин, поглощая его в процессе гликолиза и ускоряя собственный рост. Хотя эта аминокислота естественным образом вырабатывается в организме и содержится в продуктах животного происхождения, ее дополнительные дозы в энергетиках ранее считались безопасными и даже полезными. Теперь же исследователи предупреждают, что ее воздействие на клетки крови нуждается в дальнейшем изучении.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Три вагона смерти
Общество
Три вагона смерти
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
00:01
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Политика
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
00:01 13 ноября
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Мир
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
00:01 12 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству