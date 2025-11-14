СМИ: россиянин пил энергетики 8 лет подряд и лишился возможности ходить

Житель города Надым Артем оказался в тяжелом состоянии после многолетнего систематического употребления энергетических напитков. У 22-летнего молодого человека отказали ноги, теперь он не может самостоятельно передвигаться. Об этом пишет Ura.ru.

По словам родственников Артема, проблемы со здоровьем у него начали проявляться еще в подростковом возрасте. Он увлекся компьютерными играми и, чтобы играть по ночам, стал регулярно пить энергетики. Постепенно количество выпитых им банок росло. Вместо одной он стал употреблять по несколько в день, часто на голодный желудок. А первые тревожные симптомы появились, когда ему было 16 лет.

Три вагона смерти Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле? Общество 20 минут чтения

Летом прошлого года молодого человека впервые госпитализировали с резкими болями в животе. Врачи диагностировали панкреатит и назначили лечение. Однако после выписки его состояние улучшилось ненадолго. Вскоре боли вернулись, и при повторном обследовании специалисты обнаружили кисту поджелудочной железы. Через некоторое время Артем вновь оказался в больнице, на этот раз в реанимации.

По словам матери Артема Екатерины, у него развился гнойный некроз поджелудочной железы, возникли осложнения со стороны печени, селезенки и сердечно-сосудистой системы. А далее на фоне тяжелой интоксикации и обширного повреждения органов появились и неврологические нарушения. У Артема начала пропадать чувствительность в ногах, затем он полностью утратил способность ходить.

«Поджелудочная сжигалась, начался некроз. Это затронуло все: печень, селезенку, психику, пропал голос. А потом и ноги отказали. В один день он просто не смог встать», — рассказала Екатерина.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений Криминал 14 минут чтения

После стабилизации состояния молодого человека перевели в Санкт-Петербург, где он проходит реабилитацию и заново учится ходить. Врачи оценивают, что восстановление может занять от шести месяцев до года, но прогнозы по поджелудочной железе остаются неопределенными.

Ранее ученые сообщили о возможных рисках, связанных с отдельными компонентами энергетических напитков. Выяснилось, что таурин — аминокислота, которую добавляют в популярные энергетики, включая Red Bull и Celsius, — может повышать риск развития рака крови.

По данным The Independent, при лейкемии злокачественные клетки используют таурин, поглощая его в процессе гликолиза и ускоряя собственный рост. Хотя эта аминокислота естественным образом вырабатывается в организме и содержится в продуктах животного происхождения, ее дополнительные дозы в энергетиках ранее считались безопасными и даже полезными. Теперь же исследователи предупреждают, что ее воздействие на клетки крови нуждается в дальнейшем изучении.