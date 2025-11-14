EN
Высокопоставленный чеченский военный пообещал начать борьбу с «врагами России» среди Z-блогеров

2 минуты чтения 10:08

Z-блогеры, среди которых есть «враги России», «раскачивающие страну изнутри» и «не желающие найти общий язык», скоро подвергнутся массовым репрессиям. Об этом в своем телеграм-канале заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Он подчеркнул, что первые протоколы о «дискредитации» российской армии, оформленные в отношении авторов провоенных пабликов и телеграм-каналов это только начало. По его словам, в скором времени начнется массовая отправка материалов на них силовикам, после чего «эта машина наберет такие обороты, что все они обалдеют». При этом Алаудинов добавил, что избежать ответственности смогут те, кто удалит «спорные» посты и публично извинится.

«У нас подразделение Минобороны России дали жару такого противнику, что завизжал. <…> В этом свете их хозяева решили затушить в России риторикой врагов России, которые работают внутри страны, и тех, кого они использовали втемную. Подняв именно межнац, межконфессионал, в первую очередь использовать удар по “Ахмат” и по мне. В конечном итоге из этого получилось так, что люди, которые это делали, они сами оказались под ударом. Они начали поэтапно получать на руки протоколы по дискредитации, материалы уже ушли по экстремизму», — сказал он.

На то, чтобы «очнуться» и «удалить со своих каналов всю грязь, извиниться за то, что они уже понаписали», у z-блогеров, по словам Алаудинова, есть семь дней. «Тем же, кто этого не сделает, мы сказали, что будем их уничтожать в правовом поле через уголовку, чтобы каждый из них получил по заслугам, потому что так продолжаться уже не может. Конечно, давать возможность раскачивать страну изнутри дальше мы врагам нашим позволить не можем», — заявил Алаудинов.

Как отмечает издание «Агентство», свое заявление чеченский военный сделал на фоне нескольких случаев преследования представителей Z-сообщества. Речь идет, в частности, о задержании автора провоенного телеграм-канала «Охранота V ватнике» Оксаны Кобелевой, которая меньше недели назад критиковала Алаудинова и руководство Минобороны. В ее отношении был составлен административный протокол по статье о «дискредитации» армии. После этого Кобелева удалила пост и извинилась.

