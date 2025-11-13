У США почти закончились цели для введения новых санкций против России

Соединенные штаты практически исчерпали возможности для введения новых антироссийских санкций. Об этом во время общения с журналистами заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Осталось не так много возможностей для введения санкций с нашей стороны. У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции», — сообщил он.

Рубио напомнил, что Вашингтон уже ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний. «Не знаю, что еще нужно сделать», — добавил он. По словам госсекретаря, теперь более активные меры против так называемого «теневого флота» должны принимать европейские партнеры США.

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну Политика 8 минут чтения

Отвечая на вопрос о том, действительно ли Россия стремится к миру, Рубио заявил, что оценивать намерения Москвы можно только по ее действиям, а она «ясно дала понять чего хочет».

«Ей нужна остальная часть Донецкой области, и очевидно, Украина с этим не согласится. Сейчас мы видим, что Россия продолжает наносить дальние удары по территории Украины, чтобы, очевидно, разрушить ее энергосистему и, так сказать, деморализовать страну или что-то вроде того. Москва добилась некоторых успехов в Донецке, но при этом теряет по семь тысяч солдат в неделю — это семь тысяч погибших в неделю со стороны России. Так что на данный момент вот такая оценка: они выдвинули требование, с которым Украина не может согласиться, и потому ситуация остается на том же уровне», — сказал он.

Встреча министров иностранных дел из стран—членов G7 прошла в канадской провинции Онтарио 11-12 ноября. Одной из ключевых тем повестки стали дальнейшие действия западных союзников в отношении украинского кризиса. По итогам переговоров министры приняли совместное заявление, в котором вновь призвали к немедленному прекращению огня, пишет Reuters.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений Криминал 14 минут чтения

«Мы усиливаем экономическое давление на Россию и рассматриваем меры в отношении стран и организаций, которые помогают финансировать ее военные усилия», — говорится в документе.

После встречи с министрами иностранных дел G7 глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил Вашингтон за новые энергетические санкции, введенные в прошлом месяце против «Роснефти» и «Лукойла» .