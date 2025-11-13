Канада ввела новые санкции против России

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд объявила о введении новых санкций против России. Обновленный санкционный список был опубликован на сайте министерства.

Из документа следует, что под санкции попали 13 физических и 11 юридических лиц, которые в том числе «причастны к разработке и внедрению российской программы создания беспилотных летательных аппаратов», а также к обеспечению киберинфраструктуры, «используемой в российских гибридных стратегиях против Украины». В список также вошли компании, занимающиеся сжиженным природным газом (СПГ), и 100 танкеров, которые Оттава относит к так называемому российскому «теневому флоту».

Согласно документу, под санкции попали заместитель руководителя Росимущества Игорь Чайка, младший сын бывшего генерального прокурора России Юрия Чайки. Ранее он уже попадал под санкции США и Европейского союза.

В список также внесли Александра Мишина и Александра Большакова, которых Великобритания, Австралия и США ранее называли администраторами хостинг-платформы Zservers. Эти страны также вводили аналогичные меры против них.

В числе организаций, внесенных в санкционный список, значатся Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), ООО «Арктик СПГ-2» (проект «НОВАТЭКа» и его иностранных партнеров), ООО «Газпром СПГ Портовая», ООО «А7» (платформа для внешнеэкономических расчетов, созданная при участии банка ПСБ), а также Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» (подразделение Минобороны России).

Кроме того, ограничения затронули кыргызский «Капитал Банк», а также подразделения Главного разведывательного управления (ГРУ) — Главный центр специальных технологий (ГЦСТ), 85-й Главный центр специальных служб (ГЦССБ) и 161-й центр подготовки специалистов ГРУ.

«Новые меры Канады направлены на дальнейшее повышение экономической цены, которую Россия платит за свое ничем не спровоцированное и неоправданное вторжение в Украину. Санкции нацелены на источники энергетических доходов России и ее финансовых посредников, а также ослабляют ее традиционные и гибридные военные возможности», — говорится на сайте ведомства.

Также отмечается, что новые меры поддерживают решение стран «Большой семерки» об усилении экономического давления на Россию и согласуются с санкциями, ранее объявленными США, Европейским союзом и Великобританией.