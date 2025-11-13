Более 60 неизвестных ранее вирусов выявили в России

В России выявили более 60 неизвестных ранее вирусов, которые распространились на территории страны. Об этом рассказал гендиректор научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов, пишет РИА «Новости».

«Мы хотим обнаружить все вирусы, которые распространены на территории всей Российской Федерации. Для нас очень важно найти не только все вирусы, которые есть, но и особенно важно найти именно патогенные для человека. Уже более 50 субъектов федерации прислали нам свои образцы. Мы выделили уже более 60 новых вирусов, неизвестных ранее, изучили их генетическую структуру», — сказал он в ходе научно-производственного форума «Золотая долина» в новосибирском Академгородке.

По его словам, медики собрали образцы, отобрали несколько вирусов и изучили их биологические свойства во время работы по предотвращению глобальных пандемий. Сейчас специалисты «Вектора» стремятся понять, насколько быстро будут эволюционировать эти вирусы, к чему может привести этот процесс и появится ли со временем штамм, способный вызвать новую пандемию, добавил Агафонов.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег Общество 14 минут чтения

«Эта задача очень сложная», — подчеркнул гендиректор научного центра.

Агафонов также призвал использовать возможности искусственного интеллекта и нейросетей для прогнозирования структуры новых лекарств и вакцин. Это позволит перейти к проверке прототипов и созданию эффективных средств защиты значительно быстрее, отметил он.

«Футляр от человека» В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки Криминал 53 минуты чтения

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что специалисты Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной разработали новый метод выявления антител к энтеровирусу Echovirus 30, который способен вызывать широкий спектр заболеваний.

В ведомстве отметили, что новая методика позволит определить, насколько хорошо население защищено от вируса, а также оценить эффективность действующих вакцин. Кроме того, как сообщалось, она даст возможность проводить более точные исследования о распространении вируса среди населения.