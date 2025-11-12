Украина приостановила мирные переговоры с Россией

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил в интервью британской газете The Times, что мирные переговоры с Россией были прекращены, потому что в этом году они не принесли существенного прогресса. Также он сообщил, что с лета украинские власти пытались добиться от своих партнеров более активных действий, чтобы принудить Владимира Путина к личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Важно понимать, что в условиях диктатуры невозможно вести конструктивные переговоры с переговорными командами, представляющими диктатора. Они приезжают с очень жестким мандатом и должны отстаивать те позиции, которые им были заданы. Кроме того, люди контролируют друг друга, а затем докладывают друг о друге, насколько жестко каждый из них отстаивал свою позицию», — рассказал украинский дипломат.

Кислица отметил, что из-за несамостоятельности представителей России «в российской системе приходится иметь дело напрямую с диктатором».

По словам чиновника, представители России во время летних переговоров в Стамбуле привозили досье на каждого члена украинской делегации. «Они очень хорошо знают прошлое каждого из нас, и иногда они говорят провокационные и довольно неприятные вещи», — рассказал Кислица. Он пояснил, что российские переговорщики стремились отвлечь и разозлить украинцев, чтобы потом обвинить их в срыве переговоров.

По словам Кислицы, глава российской делегации Владимир Мединский в начале переговоров представил искаженную историю России и Украины и заявил, что на войне в Украине «русские убивают русских».

По мнению замглавы МИД Украины, российская делегация игнорировала попытки поговорить по существу и предлагала создать чаты в WhatsApp, рабочие группы и другие структуры, чтобы это позволило им убедить американскую администрацию в том, что переговоры проходят успешно.