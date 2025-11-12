EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Украина приостановила мирные переговоры с Россией

2 минуты чтения 19:28 | Обновлено: 20:49

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил в интервью британской газете The Times, что мирные переговоры с Россией были прекращены, потому что в этом году они не принесли существенного прогресса. Также он сообщил, что с лета украинские власти пытались добиться от своих партнеров более активных действий, чтобы принудить Владимира Путина к личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Важно понимать, что в условиях диктатуры невозможно вести конструктивные переговоры с переговорными командами, представляющими диктатора. Они приезжают с очень жестким мандатом и должны отстаивать те позиции, которые им были заданы. Кроме того, люди контролируют друг друга, а затем докладывают друг о друге, насколько жестко каждый из них отстаивал свою позицию», — рассказал украинский дипломат.

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

Кислица отметил, что из-за несамостоятельности представителей России «в российской системе приходится иметь дело напрямую с диктатором».

По словам чиновника, представители России во время летних переговоров в Стамбуле привозили досье на каждого члена украинской делегации. «Они очень хорошо знают прошлое каждого из нас, и иногда они говорят провокационные и довольно неприятные вещи», — рассказал Кислица. Он пояснил, что российские переговорщики стремились отвлечь и разозлить украинцев, чтобы потом обвинить их в срыве переговоров.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

По словам Кислицы, глава российской делегации Владимир Мединский в начале переговоров представил искаженную историю России и Украины и заявил, что на войне в Украине «русские убивают русских».

По мнению замглавы МИД Украины, российская делегация игнорировала попытки поговорить по существу и предлагала создать чаты в WhatsApp, рабочие группы и другие структуры, чтобы это позволило им убедить американскую администрацию в том, что переговоры проходят успешно.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Политика
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
00:01 13 ноября
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Мир
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
00:01
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября
«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01 9 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года