Общество

Россиянка развела карпов в затопленном подвале собственного дома

2 минуты чтения

Жительница города Белово в Кемеровской области по имени Любовь, подвал дома которой оказался затоплен, начала разводить в нем карпов, устав ждать помощи от властей. Об этом пишет «Российская газета».

По данным издания, проблема подтопления жилых домов грунтовыми водами носит в регионе массовый характер. Ранее Любовь просила помощи в своих соцсетях.

«Дорогие друзья! Очень прошу вашей огласки! Я тону!!! Печка в подвале под водой, отапливать ею дом невозможно! На сегодняшний день министр ЖКХ Кузбасса в курсе и оказывает хорошую помощь. Но сегодня рухнула стена в доме, который куплен в ипотеку, на соседней улице. Помогите дать огласку. Мы рухнем следующими», — написала она.

Не дождавшись помощи, Любовь решила извлечь из своей беды хоть какую-то выгоду. В конце октября она купила в Беловском рыбном хозяйстве 11 карпов и выпустила их в свой затопленный подвал, а затем стала рассказывать об их жизни в своих соцсетях.

По словам женщины, рыбы прекрасно освоились в затопленном помещении. «Карпы по сей день живут и здравствуют. Им очень хорошо у меня в подвале», — рассказала она.

В Общероссийском народном фронте изданию рассказали, что из-за подтопления домов в Белово пострадали уже более 200 семей.

«По мнению жителей проблемы появилась по причине ремонтных работ на трубопроводе в одном из частных районов города. В ходе этих работ была осуществлена прессовка труб под чрезмерно высоким давлением», — пояснили региональном отделении ОНФ.

При этом там подчеркнули, что последствия неправильно проведенных работ оказались разрушительными — избыточное давление распространилось по старым, изношенным трубам, что привело к их повреждению и «катастрофическому» подъему воды.

