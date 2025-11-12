СМИ назвали число российских парламентариев с криминальным прошлым

Из 625 действующих членов российских Государственной Думы и Совета Федерации по меньшей мере 63 могли иметь криминальное прошлое. Об этом в масштабном исследовании о кумовстве в российской власти «Отцы и деды» рассказало издание «Проект».

При этом, по его данным, как минимум 37 действующих парламентариев использовали возможность стать депутатом или сенатором, чтобы спастись от грозящего им уголовного преследования.

Как утверждает «Проект», юридическую неприкосновенность, которой защищены российские парламентарии, можно было просто купить. По данным издания, сделать это можно было во всех существующих в России парламентских фракциях, но особенно эта практика была распространена в ЛДПР.

Источники «Проекта» из числа бывших депутатов и сенаторов рассказали журналистам, что стандартной ценой включения в избирательные списки партии Владимира Жириновского составляла пять миллионов долларов наличными.

Издание приводит несколько примеров тех, кому удалось оказаться в числе парламентариев за взятки. Так, например, экс-депутат Госдумы Ашот Егиазарян во второй половине 90-х годов вместе с братом Суреном и бывшим управляющим делами Генпрокуратуры Крым-Гери Хапсироковым занимались организацией досуга бывшего тогда генпрокурором страны Юрия Скуратова. Одновременно они собирали на него компромат.

Видео времяпрепровождения Скуратова с работницами секс-индустрии в сауне было опубликовано в 1999 году в результате операции ФСБ под руководством Владимира Путина. Тогда же, по данным «Проекта», Егиазарян купил у ЛДПР место депутата в Госдуме, благодаря чему отсрочил свое уголовное преследование. Депутатской неприкосновенности его лишили лишь в 2010 году в связи с обвинениями в мошенничестве, однако Егиазарян успел покинуть страну и укрыться в США.

Через ЛДПР, по данным издания, в Госдуму попали участники тамбовской преступной группировки Михаил Глущенко и Михаил Монастырский, а также выходец из петербургской ОПГ Вячеслав Шевченко.

Кроме того, благодаря взятке, депутатом стал туапсинский предприниматель Юрий Напсо. В апреле 2025 года коллеги лишили его мандата за прогулы, а силовики объявили в розыск по подозрению в изнасиловании помощницы. Также по инициативе Генпрокуратуры у Напсо были конфискованы активы на сумму в 1,2 миллиарда рублей.

Кроме мошенников и коррупционеров, в рядах российского парламента есть и предполагаемые убийцы, пишет «Проект». Среди них депутат Госдумы Андрей Луговой, который является одним из главных подозреваемых в смертельном отравлении радиоактивным полонием в Великобритании бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Депутатом Госдумы является Адам Делимханов, а сенатором Совета Федерации — Сулейман Геремеев — оба ближайшие соратники главы Чечни Рамзана Кадырова. Первый, по данным издания, причастен к устранению критиков Кадырова, в том числе к убийству в Москве офицера ФСБ Мовлади Байсарова. В свою очередь, Геремеев напрямую причастен к убийству оппозиционного политика Бориса Немцова, утверждает «Проект».