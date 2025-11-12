EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ назвали число российских парламентариев с криминальным прошлым

2 минуты чтения 15:49 | Обновлено: 15:50

Из 625 действующих членов российских Государственной Думы и Совета Федерации по меньшей мере 63 могли иметь криминальное прошлое. Об этом в масштабном исследовании о кумовстве в российской власти «Отцы и деды» рассказало издание «Проект».

При этом, по его данным, как минимум 37 действующих парламентариев использовали возможность стать депутатом или сенатором, чтобы спастись от грозящего им уголовного преследования.

Как утверждает «Проект», юридическую неприкосновенность, которой защищены российские парламентарии, можно было просто купить. По данным издания, сделать это можно было во всех существующих в России парламентских фракциях, но особенно эта практика была распространена в ЛДПР.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

Источники «Проекта» из числа бывших депутатов и сенаторов рассказали журналистам, что стандартной ценой включения в избирательные списки партии Владимира Жириновского составляла пять миллионов долларов наличными.

Издание приводит несколько примеров тех, кому удалось оказаться в числе парламентариев за взятки. Так, например, экс-депутат Госдумы Ашот Егиазарян во второй половине 90-х годов вместе с братом Суреном и бывшим управляющим делами Генпрокуратуры Крым-Гери Хапсироковым занимались организацией досуга бывшего тогда генпрокурором страны Юрия Скуратова. Одновременно они собирали на него компромат.

Видео времяпрепровождения Скуратова с работницами секс-индустрии в сауне было опубликовано в 1999 году в результате операции ФСБ под руководством Владимира Путина. Тогда же, по данным «Проекта», Егиазарян купил у ЛДПР место депутата в Госдуме, благодаря чему отсрочил свое уголовное преследование. Депутатской неприкосновенности его лишили лишь в 2010 году в связи с обвинениями в мошенничестве, однако Егиазарян успел покинуть страну и укрыться в США.

Через ЛДПР, по данным издания, в Госдуму попали участники тамбовской преступной группировки Михаил Глущенко и Михаил Монастырский, а также выходец из петербургской ОПГ Вячеслав Шевченко.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

Кроме того, благодаря взятке, депутатом стал туапсинский предприниматель Юрий Напсо. В апреле 2025 года коллеги лишили его мандата за прогулы, а силовики объявили в розыск по подозрению в изнасиловании помощницы. Также по инициативе Генпрокуратуры у Напсо были конфискованы активы на сумму в 1,2 миллиарда рублей.

Кроме мошенников и коррупционеров, в рядах российского парламента есть и предполагаемые убийцы, пишет «Проект». Среди них депутат Госдумы Андрей Луговой, который является одним из главных подозреваемых в смертельном отравлении радиоактивным полонием в Великобритании бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

Депутатом Госдумы является Адам Делимханов, а сенатором Совета Федерации — Сулейман Геремеев — оба ближайшие соратники главы Чечни Рамзана Кадырова. Первый, по данным издания, причастен к устранению критиков Кадырова, в том числе к убийству в Москве офицера ФСБ Мовлади Байсарова. В свою очередь, Геремеев напрямую причастен к убийству оппозиционного политика Бориса Немцова, утверждает «Проект».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Мир
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
00:01
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября
«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01 9 ноября
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Криминал
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
00:01 8 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года