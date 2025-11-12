EN
СМИ сообщили о попытке Европы наладить контакт с Россией

2 минуты чтения 09:53 | Обновлено: 10:00

Советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл попытался установить неофициальный канал связи с Владимиром Путиным. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Попытка была предпринята на фоне опасений, что администрация Дональда Трампа поставит интересы европейских стран на второе место в вопросе урегулирования войны в Украине.

По данным издания, еще в начале 2025 года «опытный переговорщик» Пауэлл, связался с помощником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым. Он хотел донести до Москвы позицию Великобритании и европейских союзников. Источники утверждают, что звонок оказался единственным и не привел к созданию нового канала общения. Один из собеседников газеты охарактеризовал разговор как «прошедший неудачно».

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

По сведениям FT, инициатива Великобритании не была согласована в рамках G7, хотя и получила поддержку ряда европейских столиц. При этом некоторые союзники неодобрительно отнеслись к этой инициативе. Они выразили обеспокоенность тем, что контакты с Москвой предпринимаются до усиления санкционного давления, которое должно заставить Кремль сесть за стол переговоров в максимально уязвимом положении.

Уточняется, что разговор Пауэлла с Ушаковым произошел еще до августовской встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. А после нее европейские лидеры, включая Стармера, неоднократно пытались убедить Трампа продолжить поддержку Украины и сохранить давление на Москву. Как отмечает FT, в последние недели раздражение Трампа в отношении Путина усилилось в связи с тем, что российские удары по гражданским объектам участились, а переговоры о мире не продвинулись.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

В британском правительстве журналистам заявили, что для Лондона является обычной практикой поддерживать контакты с Россией, в том числе через посольство в Москве. При этом там не опровергли сообщения о попытке Пауэлла установить неофициальный канал связи.

