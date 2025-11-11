EN
Названа стоимость места в российском парламенте

2 минуты чтения 13:49 | Обновлено: 13:50

Место в российском парламенте стоит пять миллионов долларов, именно столько заплатил миллиардер Сулейман Керимов за мандат депутата Госдумы в 1999 году, выяснил «Проект».

Керимов выплатил эту сумму, чтобы попасть в общефедеральный список «Блока Жириновского». В нем он оказался на 17-й строчке, именно столько мандатов по федеральному избирательному округу в итоге получил блок.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

Источники из окружения Керимова рассказали журналистам, что Жириновский намекал на необходимость оплаты «поездки» в Госдуму фразой: «Безбилетников тут нет». Мандат миллиардеру был нужен для получения юридического иммунитета, предоставляемого депутатам Госдумы и сенаторам Совета Федерации, неприкосновенности их можно лишить только голосованием в палате парламента по представлению генерального прокурора.

Попадание Керимова в Госдуму через политическую структуру Жириновского «Проект» считает не случайным — политик и миллиардер якобы имели общие бизнес-интересы и на тот момент были знакомы уже несколько лет. Фирма Керимова «Нафта-Москва» продавала странам Запада нефть из Ирака, а посредником в этих сделках был Жириновский, который имел связи с Саддамом Хусейном.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

В Госдуме Керимов провел два созыва и покинул ее из-за давления замглавы администрации президента Владислава Суркова, отмечает «Проект». В начале 2008 года миллиардер стал сенатором Совфеда от парламента Дагестана, он занимает этот пост и сегодня.

Переход в Совфед обошелся Керимову еще дороже, за это ему пришлось заплатить уже 10 миллионов долларов. Половина этой суммы ушла его предшественнику Атаю Алиеву в качестве компенсации за уход, вторая половина была выплачена спикеру палаты Сергею Миронову. Позже Керимов выплачивал пять миллионов долларов и Валентине Матвиенко, он называл эту сумму «копейками», пишут журналисты.

